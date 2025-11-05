Ekonomický kalendář: Klíčové makroekonomické údaje z Evropy a USA v centru pozornosti trhů (05.11.2025)

Dnešní seance se zaměří na důležité makroekonomické údaje z Evropy i Spojených států, které mohou udávat tón trhům před dalšími investičními rozhodnutími.
V Evropě se trhy soustředí především na údaje PMI ze sektoru služeb ve Španělsku, Itálii, Francii, Německu, Švédsku a v celé eurozóně. Tyto údaje pomohou posoudit současnou ekonomickou kondici regionu, dynamiku sektoru služeb a potenciální rizika pro hospodářský růst. Trhy budou sledovat PMI v kontextu globálních trendů, zejména v sektoru služeb, který je citlivý na změny poptávky a spotřebitelské nálady.
Ve Spojených státech se pozornost trhu soustředí na zprávu ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru a index ISM ve službách. Tato zveřejnění poskytnou pohled na trh práce a podnikatelskou aktivitu v ekonomice, což je důležité zejména v souvislosti s probíhajícím uzavřením americké vlády, které zvyšuje nejistotu a zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Stále také probíhá výsledková sezóna amerických podniků, která dále ovlivňuje výkyvy v technologickém a finančním sektoru.
Trhy budou tyto publikace pečlivě analyzovat, aby zhodnotily jak současné ekonomické podmínky, tak potenciální dopady na měnovou politiku v nadcházejících měsících. Silnější než očekávané ukazatele by mohly zvýšit chuť k riziku a podpořit cyklická aktiva, zatímco slabší údaje mohou zvýšit averzi k riziku a zvýšit poptávku po bezpečných aktivech, jako jsou státní dluhopisy nebo švýcarský frank.
Dnešní kalendář
08:00 Německo – Průmyslové objednávky za září
- s.a. (m/m): skutečnost 1,1 % (odhad 1 %; předchozí -0,4 %)
- b.c. (y/y): 1,5%
- v.d. (r/r): skutečnost -4,3 % (předch. 2,1 %)
08:45 Francie – Průmyslová produkce m/m za září: 0,1 % (předch. -0,7 %).
09:00 Česká republika – Předběžný index spotřebitelských cen (říjen)
- m/m: 0,3 % (předch. -0,6 %)
- r/r: 2,3 %
09:15 Španělsko – Index PMI ve službách (říjen): 54,6 (předch. 54,3)
09:30 Švédsko – Rozhodnutí o úrokových sazbách (listopad): 1,75 % (beze změny)
09:45 Itálie – Index PMI ve službách (říjen): 53 (předchozí 52,5)
09:50 Francie – Index PMI ve finančních službách (říjen): 47,1 (předchozí 48,5)
09:55 Německo – Index PMI ve finančních službách (říjen): 54,5 (předchozí 51,5)
10:00 Eurozóna – Index PMI ve finančních službách (říjen): 52,6 (předchozí 51,3)
10:00 Itálie – Maloobchodní tržby s.a. m/m (září): 0,2 % (předch. -0,1 %)
10:30 Velká Británie – Index PMI ve finančních službách (říjen): 51,1 (předchozí 50,8)
11:00 Eurozóna – Index cen výrobců PPI (září): Mírný pokles: 10,5 %, vč.
- m/m: -0,1 % (předch. -0,3 %)
- r/r: 1,5 mld: -0,2 % (předchozí -0,6 %)
11:00 Německo – Veřejný projev prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela.
13:00 USA – Žádosti o hypotéky (týdenní): 7.1%
14:00 Maďarsko – Zápis ze zasedání NBH (říjen)
14:15 USA – Zpráva ADP o zaměstnanosti (říjen): 7,7 % (vč. růstu): 28 tis. (předchozí -32 tis.)
15:45 USA – Index PMI ve finančních službách (říjen): 55,2 (předchozí 54,2)
16:00 USA – Zpráva ISM o službách (říjen)
- Index ISM ve službách: (předchozí 50,7)
- Index podnikatelské aktivity: 49.9
- Index zaměstnanosti (ISM služby): 47.2
- Index zaplacených cen: 69.4
16:00 Polsko – Prohlášení MPC (listopad)
16:30 USA – Týdenní změna zásob ropy (týdenní)
- Změna zásob ropy: +1 mil. barelů (předchozí -6,86 mil. barelů)
- Změna u benzínu: -1,1 mil. barelů (předchozí -5,94 mil. barelů)
- Změna u destilátů: -2 miliony barelů (předchozí -3,36 milionu barelů)
