Zápis z jednání BoJ 🚩USDJPY se snaží zotavit

Zápis z posledního zasedání Bank of Japan naznačil, že reálné úrokové sazby v Japonsku zůstávají velmi nízké, a že zvýšení sazeb je možné, pokud bude podpořeno údaji. Níže jsou uvedeny klíčové výňatky ze zasedání:
- Členové se shodli, že přetrvává vysoká míra nejistoty ohledně vývoje obchodní politiky a jeho dopadu na ekonomiku.
- Několik členů se domnívalo, že by se mělo zachovat současné nastavení měnové politiky, aby bylo možné lépe posoudit dopady změn obchodní politiky na domácí ekonomiku, zahraniční trhy a ceny.
- Jeden člen uvedl, že Bank of Japan by měla podporovat ekonomiku prostřednictvím měnové politiky, protože růst může dočasně zpomalit v důsledku dopadu amerických cel.
- Jiný člen poznamenal, že by nebylo pozdě podívat se blíže na tvrdá data před pokračováním procesu normalizace měnové politiky.
- Jeden z účastníků zdůraznil, že podmínky pro zvýšení sazeb postupně zapadají, i když by se banka měla vyhnout tomu, aby trhy překvapila brzkým krokem.
- Jiný člen navrhl, že by mohl nastat vhodný čas pro obnovení zvyšování sazeb, protože od posledního zvýšení uplynulo více než půl roku, i když vzhledem k nejistotě ohledně rozsahu zpomalení hospodářského růstu v USA by mohlo být rozumné počkat.
- Jeden z členů poukázal na to, že je důležité s dostatečnou jistotou předpovědět na základě zisků podniků a předběžných údajů z jednání o mzdách, že nedávný trend zvyšování mezd nebude narušen.
- Jiný účastník navrhl, aby BoJ upravovala úrokové sazby stabilním tempem, přičemž by měla vycházet z široké škály informací očekávaných v nejbližším období, včetně výsledků podniků za první pololetí a jejich celoročních výhledů.
- Jeden z členů uvedl, že odložení zvýšení sazeb by mohlo nabídnout větší jasnost ohledně výhledu americké ekonomiky, i když náklady na vyčkávání by postupně rostly.
- Někteří členové diskutovali o poměru nákladů a přínosů dalšího vyčkávání, přičemž uváděli dlouhou zkušenost Japonska s deflací.
- Jeden člen zdůraznil, že je vhodné udržovat akomodační měnové podmínky, dokud inflační očekávání nejsou dostatečně ukotvena.
- Někteří členové poznamenali, že zisky vývozců mají v současné době rezervu proti dopadu amerických cel, která se vytvořila během několika posledních let slabého jenu.
- Další účastník dodal, že dopad amerických cel byl menší, než se očekávalo, a je nepravděpodobné, že by vykolejil japonskou ekonomiku.
Zdroj: xStation5
