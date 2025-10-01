Ekonomický kalendář: PMI, ISM a ADP ve stínu shutdownu vlády (01.10.2025)

Říjen v USA začíná politickou krizí. Většina federálních agentur pozastavila činnost poté, co Senát odmítl rozpočtový návrh demokratů, zatímco republikánský návrh uvízl v Kongresu. Výsledkem je, že americká vláda zůstala bez rozpočtu a konsenzus je v nedohlednu, protože obě strany se nadále navzájem obviňují z paralýzy státu.
Shutdown bude zahrnovat především dočasné a/nebo trvalé propouštění federálních zaměstnanců, ale pro trhy je klíčovým problémem odložení pátečního NFP reportu, který podle vyjádření BLS během shutdownu nebude zveřejněn. Absence těchto klíčových dat z trhu práce pravděpodobně nejen zvýší tlak na akciové trhy, ale také zkomplikuje přípravu Fedu na další rozhodnutí o sazbách.
K politickému hluku se dnes přidávají i důležitá makroekonomická data na obou stranách Atlantiku. V eurozóně budou zveřejněny předběžné údaje o inflaci, které by podle očekávání (Bloomberg) měly vzrůst z 2 % na 2,2 %, což by potvrdilo ukončení cyklu ECB.
Dále dorazí výsledky výrobních PMI, ISM manufacturing report z USA a předzvěst NFP v podobě ADP reportu o zaměstnanosti. Vzhledem k shutdownu BLS může být volatilita kolem ADP tentokrát výraznější než obvykle v případě překvapení.
Vedle tvrdých makro dat budou investoři sledovat také projevy centrálních bankéřů (ECB, Bundesbank, BoC, BoE), zprávu EIA a zasedání OPEC v USA – obzvláště důležité pro volatilitu trhu s ropou.
Dnešní ekonomický kalendář:
07:00 BST, Velká Británie – Nationwide HPI za září:
-
Skutečnost: 2,2 % r/r
-
Odhad: 1,8 % r/r
-
Předchozí: 2,1 % r/r
08:00 BST, Polsko – PMI za září:
-
Výrobní PMI: skutečnost 48; odhad 46,40; předchozí 46,60
08:15 BST, Španělsko – PMI za září:
-
Výrobní PMI: odhad 53,8; předchozí 54,3
08:30 BST, Eurozóna – Projev Eldersona z ECB
08:30 BST, Švýcarsko – PMI za září:
-
procure.ch PMI: odhad 47,9; předchozí 49,0
08:50 BST, Francie – PMI za září:
-
Výrobní PMI: odhad 48,1; předchozí 50,4
08:55 BST, Eurozóna – Projev de Guindose z ECB
08:55 BST, Německo – PMI za září:
-
Výrobní PMI: odhad 48,5; předchozí 49,8
09:00 BST, Eurozóna – PMI za září:
-
Výrobní PMI: odhad 49,5; předchozí 50,7
10:00 BST, Německo – Projev Maudererové z Bundesbanky
10:00 BST, Eurozóna – Inflace za září:
-
Roční CPI: odhad 2,2 % r/r; předchozí 2,0 % r/r
-
Měsíční CPI: předchozí 0,1 % m/m
-
Roční HICP bez energií a potravin: předchozí 2,3 % r/r
-
Měsíční HICP bez energií a potravin: předchozí 0,3 % m/m
-
Jádrová CPI: odhad 2,3 % r/r; předchozí 2,3 % r/r
-
Jádrová CPI: předchozí 0,3 % m/m
10:30 BST, Německo – Aukce 10letých Bundů:
-
Předchozí: 2,250 %
10:55 BST, Velká Británie – Projev člena BoE MPC Manna
11:00 BST, USA – Zasedání OPEC
12:00 BST, Německo – Projev prezidenta Bundesbanky Nagela
13:15 BST, USA – Trh práce za září:
-
ADP změna mimo zemědělství: odhad 52k; předchozí 54k
14:45 BST, USA – PMI za září:
-
Výrobní PMI: odhad 52,0; předchozí 53,0
15:00 BST, USA – ISM za září:
-
ISM Manufacturing Index: odhad 62,7; předchozí 63,7
-
ISM Manufacturing Index: odhad 49,0; předchozí 48,7
-
ISM New Orders Index: předchozí 51,4
-
ISM Employment Index: předchozí 43,8
15:00 BST, USA – Inflace za srpen:
-
Stavební výdaje: odhad -0,1 % m/m; předchozí -0,1 % m/m
15:30 BST, USA – Zpráva EIA:
-
Refinery crude runs (t/t): předchozí 0,052M
-
Dovoz ropy: předchozí 1,596M
-
Zásoby ropy v Cushing: předchozí 0,177M
-
Produkce destilátů: předchozí 0,029M
-
Týdenní zásoby destilátů (EIA): předchozí -1,685M
-
Zásoby benzínu: předchozí -1,081M
-
Zásoby topného oleje: předchozí -0,189M
-
Využití rafinerií (t/t, EIA): předchozí -0,3 %
-
Produkce benzínu: předchozí 0,300M
-
Zásoby ropy: odhad 1,500M; předchozí -0,607M
18:00 BST, USA – HDP:
-
Atlanta Fed GDPNow (Q3): odhad 3,9 %; předchozí 3,9 %
19:05 BST, Kanada – Projev zástupkyně guvernéra BoC Rogersové
