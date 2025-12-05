DE40: Přiměřená data, mírný růst

Evropská seance na konci týdne probíhá v pozitivní náladě. Většina indexů starého kontinentu zaznamenává mírné zisky. Dnešním lídrem je německý DAX, přičemž kontrakty DE40 rostou o více než 0,6 %. Ostatní západoevropské indexy omezují růst přibližně na 0,4 %.
Série pozitivních makroekonomických údajů umožňuje investorům v Evropě započítat lepší trajektorii růstu pro celý blok.
Makroekonomická data:
- Dnes byl zveřejněn údaj o HDP eurozóny. Roční tempo růstu zůstalo stabilní na úrovni 1,4 %. Čtvrtletní růst zrychlil na 0,3 % oproti očekáváním 0,2 %.
- Objednávky pro německé továrny výrazně rostou – o 1,5 % oproti očekávaným 0,3 %. Pozitivní vývoj je patrný i v meziročním srovnání.
- Ve Francii se snižuje obchodní deficit a průmyslová výroba vzrostla o 0,2 %, přičemž se očekával pokles o 0,2 %.
- Ke konci evropské seance se investoři dozvědí údaje o inflaci PCE z USA. Jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro FED a jakékoli překvapení může výrazně ovlivnit očekávaný vývoj uvolňování měnové politiky ze strany FOMC.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafu pokračuje v uptrendu, přičemž kupující dokázali překonat další rezistentní zónu FIBO 50 a míří směrem k FIBO 38,2, kde navíc probíhá klesající trendová linie. Překonání této úrovně může otevřít cestu k otestování nedávných maxim. Ztráta iniciativy ze strany kupců na současných úrovních však může vyvolat korekci v oblasti FIBO 78,6. Investoři musí pečlivě sledovat klouzavé průměry EMA50 a EMA100 a rostoucí indikátor RSI.
Firemní zprávy:
- Alstom (ALO.FR) – Francouzská železniční společnost obdržela pozitivní doporučení od investiční banky. Cena akcie roste o více než 2 %.
- Renk (R3NK.DE) – Německý výrobce pohonných systémů se zaměřením na vojenská vozidla obdržel pozitivní doporučení od investiční banky. Akcie přidávají přes 3 %.
- Hensoldt (HAG.DE) – Německá obranná společnost ztrácí přes 2 % kvůli obavám investorů a analytiků ohledně ukazatelů ocenění společnosti.
- UCB (UCB.DE) – Biotechnologická společnost zveřejnila výhled růstu EBITDA o více než 30 %, přičemž cena akcie roste o více než 5 %.
- Swiss Re (SREN.CH) – Švýcarská pojišťovna klesá o více než 4 % po zveřejnění zklamávajícího výhledu na příští rok.
