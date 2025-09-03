Ekonomický kalendář: PMI ve službách v Evropě; JOLTS v USA (03.09.2025)

Nepokoje kolem cel Donalda Trumpa ustupují do pozadí, protože trhy čekají na rozhodnutí Nejvyššího soudu, zatímco pozornost investorů se dnes přesune na řadu klíčových makroekonomických zpráv v Evropě a USA.
V Evropě bude pozornost upřena na sadu zpráv PMI o službách, které by měly vykázat nejrychlejší zrychlení od března. Kromě údajů PMI promluví prezidentka ECB Christine Lagardeová a polská MPC oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách.
V USA bude v centru pozornosti zpráva JOLTS o volných pracovních místech za červenec. Po slabších než očekávaných údajích ISM o zaměstnanosti budou trhy hledat další důkazy podporující potenciální snížení sazeb Fedu. Člen FOMC Neel Kashkari také poskytne rozhovor.
Ekonomický kalendář na dnešek:
09:15, Španělsko – srpnová zpráva PMI:
- PMI ve službách, prognóza 54,4; předchozí 55,1;
09:30, Velká Británie – projev člena MPC BoE Manna
09:30, Eurozóna – projev prezidentky ECB Lagardeové
09:50, Francie – srpnová zpráva PMI:
- Kompozitní PMI, prognóza 49,8; předchozí 48,6;
- PMI ve službách prognóza 49,7; předchozí 48,5;
09:55, Německo – srpnová zpráva PMI:
- Kompozitní PMI prognóza 50,9; předchozí 50,6;
- PMI ve službách prognóza 50,1; předchozí 50,6;
10:00, Eurozóna – srpnová zpráva PMI:
- PMI pro služby prognóza 50,7; předchozí 51,0;
- Kompozitní PMI prognóza 51,1; předchozí 50,9;
10:30, Velká Británie – srpnová zpráva PMI:
- PMI pro služby prognóza 53,6; předchozí 51,8;
- Kompozitní PMI prognóza 53,0; předchozí 51,5;
11:30, Německo – aukce 10letých dluhopisů:
- předchozí 2,690 %;
14:00, Polsko – rozhodnutí o úrokové sazbě za září:
- prognóza 4,75 %; předchozí 5,00 %;
14:30, Kanada – Produktivita práce (q/q) za 2. čtvrtletí:
- prognóza -0,2 %; předchozí 0,2 %;
15:15, Velká Británie – Slyšení výboru BoE MPC Treasury Committee
16:00, USA – Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za červenec:
- Objednávky továren bez dopravy: předchozí 0,4 % m/m;
- Objednávky továren: prognóza -1,3 % m/m; předchozí -4,8 % m/m;
- Trvanlivé zboží bez dopravy: předchozí 1,1 % m/m;
- Trvanlivé zboží bez obrany: prognóza -2,5 % m/m; předchozí -2,5 % m/m.
16:00, USA – volná pracovní místa JOLTS (červenec):
- prognóza 7,380 mil.; předchozí 7,437 mil.
22:30, USA – zpráva EIA:
- týdenní zásoby ropy API: předchozí -0,974 mil.
