Ranní shrnutí: Globální výprodej v technologickém sektoru (13.02.2026)

- Obchodování na Wall Street skončilo výrazným propadem. Propad se rozšířil na celý americký akciový trh, který den zakončil výraznými ztrátami. Index S&P 500 klesl o 1,5 %, Dow Jones ztratil 1,3 % a Nasdaq propadl o 2 %.
- Technologický sektor zůstal pod výrazným tlakem, přičemž včerejší výprodej nejvíce zasáhl softwarové společnosti. Jedná se o pokračování tlaku na akcie těchto společností.
- Donald Trump naznačil, že v příštích týdnech by mohlo dojít k dohodě s Íránem. Současně Spojené státy zvyšují svou vojenskou přítomnost v oblasti Perského zálivu.
- Dnes je naplánováno zveřejnění údajů o inflaci CPI ve Spojených státech, což bude klíčová událost pro finanční trhy a očekávání ohledně budoucí politiky Fedu.
- Asijské akciové trhy se dostaly pod tlak kvůli zhoršující se globální náladě a výprodeji technologických společností. V důsledku toho hlavní indexy uzavřely seanci v záporném teritoriu: Japonsko (Nikkei 225) -0,68 %, Hongkong (Hang Seng) -1,79 %, Shanghai Composite -0,70 %, Austrálie (S&P/ASX 200) -1,37 %.
- Člen rady BOJ Naoki Tamura vyhodnotil, že inflace v Japonsku je udržitelná. Poukázal také na to, že současná politika zůstává akomodativní a že úrokové sazby mají prostor pro další zvýšení.
- Čínská lidová banka (PBOC) stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na 6,9398, zatímco prognózy předpokládaly hodnotu 6,9045.
- V Číně ceny nových domů v lednu meziměsíčně poklesly o 0,4 % a meziročně o 3,1 %, což je největší meziroční pokles za sedm měsíců.
- Japonský jen kolísá na měnovém trhu. Jen je velmi volatilní a v současné době je pod tlakem a ztrácí půdu pod nohama vůči nejsilnějším měnám. Měnový pár USD/JPY opět překročil úroveň 153.
- Ostatní hlavní měnové páry se před zveřejněním údajů o americkém CPI obchodují v úzkém rozmezí. AUD a procyklické měny zůstávají pod tlakem.
- Trh s drahými kovy zaznamenává po včerejším výprodeji mírné oživení. Zlato mírně roste a testuje úroveň 4 950 USD, zatímco stříbro posiluje téměř o 2 % a pohybuje se kolem 76,50 USD.
- Trh s kryptoměnami je opatrný. Bitcoin mírně klesá a je pod hranicí 66 000 USD, stejně jako Ethereum, které se aktuálně obchoduje pod hranicí 1 950 USD.
