Ekonomický kalendář: Ropa, Fed, žádosti o podporu v nezaměstnanosti a tržby na Wall Street 🔎

Nálada na globálních finančních trzích po předchozí seanci mírně ochladla. US500 uzavřel na úrovni 7 550 bodů, čímž ukončil působivou sérii devíti růstových seancí v řadě. Spouštěčem poklesu bylo rostoucí geopolitické napětí na Blízkém východě. Po zprávách, že Írán odpálil rakety směrem na Kuvajt a Bahrajn, provedly síly US CENTCOM odvetné údery proti íránské kontrolní stanici na ostrově Qeshm. Ropa Brent se stabilizovala kolem 97 USD za barel, zatímco ropa WTI se obchodovala poblíž 95,30 USD za barel.
Klíčová zveřejnění z asijské seance
- Silné zlepšení obchodní bilance Austrálie: Obchodní přebytek Austrálie dosáhl v dubnu 1,791 mld. AUD, zatímco očekávání činila 1,230 mld. AUD a předchozí měsíc skončil deficitem -1,024 mld. AUD.
- Prudký nárůst australského exportu: Export vzrostl o 7,2 % m/m, zatímco import se zvýšil pouze o 0,8 % m/m. To poskytlo výraznou podporu australskému dolaru.
- Vyšší ceny komodit na Novém Zélandu: Index cen komodit ANZ v květnu vzrostl o 0,7 % m/m po dubnovém poklesu o 0,8 %.
- Komentáře představitelů RBA: Guvernérka Michele Bullock a zástupce guvernérky Christopher Kent naznačili opatrný přístup k měnové politice. Zároveň sledují dopad rostoucích cen energií na domácí inflaci.
Makroekonomický kalendář
- 10:00 – Eurozóna; projev prezidentky ECB Christine Lagarde
- 11:00 – Eurozóna; maloobchodní tržby meziročně; Konsenzus: 0,3 %; Předchozí: 1,2 %
- 11:00 – Eurozóna; maloobchodní tržby meziměsíčně; Konsenzus: -0,3 %; Předchozí: -0,1 %
- 14:30 – Spojené státy; nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti; Konsenzus: 214 tis.; Předchozí: 215 tis.
- 14:30 – Spojené státy; pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti; Konsenzus: 1,780 mil.; Předchozí: 1,786 mil.
- 16:30 – Spojené státy; týdenní změna zásob zemního plynu; Konsenzus: 99 mld.; Předchozí: 92 mld.
- 19:10 – Spojené státy; veřejné vystoupení členky FOMC Mary Daly
Domácí kalendář a firemní události
Dnes je v Polsku svátek Božího těla, což znamená státní svátek a žádnou obchodní seanci na Varšavské burze cenných papírů (GPW).
Kalendář tržeb
Dnešní zveřejnění čtvrtletních tržeb z Wall Street a asijských trhů nabídnou důležitý vhled do firemních výdajů na síťovou infrastrukturu i do spotřebitelské poptávky v oděvním a maloobchodním sektoru. Před otevřením americké seance se pozornost zaměří na telekomunikačního giganta Ciena, jehož výsledky nabídnou reálný ukazatel tempa nasazování optických sítí souvisejících s AI. Po uzavření trhu se investoři zaměří na Lululemon Athletica, která nadále čelí tlaku na marže, a průkopníka digitálních podpisů DocuSign.
Společnosti reportující tržby
Před otevřením trhu
- Ciena Corporation (CIEN)
- Sekisui House (1928)
- Brown-Forman Corporation (BF-A)
Po uzavření trhu
- Lululemon Athletica (LULU)
- DocuSign (DOCU)
- Samsara (IOT)
- The Cooper Companies (COO)
- Rubrik (RBRK)
Ranní shrnutí: Trump očekává dohodu s Íránem již tento víkend 📌
🎥 Ranní komentář: Broadcom po výsledcích -14 %, nový čip Intelu, výběry v PE fondech a levná META s GPN?
Denní shrnutí: Trhy si dávají pauzu (03.06.2026)
BREAKING: ISM ve službách nad očekáváním
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.