Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Bank of England, žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a index CB v centru pozornosti trhu

Evropské akciové trhy otevírají výše na vlně optimismu po snížení sazeb Fedu o 50 bb

Investoři na měnovém trhu očekávají rozhodnutí Bank of England a CBRT; obě ve 13:00 hod.

Sekundární údaje z USA: žádosti o podporu v nezaměstnanosti, regionální index filadelfského Fedu a index předstihových ukazatelů CB

Včerejší snížení sazeb Fedu splnilo očekávání Wall Street; indexy se po včerejším převrácení obchodují nahoru. Powell sdělil, že Fed je odhodlán udržet silný trh práce, aniž by příliš agresivní politikou riskoval zpomalení. Základním scénářem podle Fedu je měkké přistání; odhady sazeb pro rok 2025 uvádějí 3,4 % oproti předchozím 4,1 %, což naznačuje poměrně agresivní snížení, a to na „neutrální“ úroveň a další snížení o 50 bb v letošním roce. Pokles výnosů podporuje příliv hotovosti na akciové trhy.

Investoři dnes očekávají, že BoE ponechá sazby beze změny, což by pravděpodobně posílilo libru a podpořilo GBPUSD. Očekává se také, že Bank of Turkey ponechá sazby beze změny. V 11:00 budou rovněž zveřejněny důležité ekonomické údaje z Polska. Pozornost trhů se bude stále soustředit na „tvrdá“ data z USA, kde zpomalení ekonomiky či trhu práce i přes výraznější snížení sazeb trhy stále nemusí potěšit. Volatilita na trzích může být zvýšená, a to i s ohledem na zítřejší Den tří čarodějnic (masivní rolování na opčních trzích, třetí pátek v měsíci, kterým končí čtvrtletí).

Makroekonomické údaje

13:00, Očekávané rozhodnutí Bank of England 5 % oproti předchozím 5 %

13:00, Rozhodnutí turecké centrální banky, očekává se 50 % oproti předchozím 50 %

14:30, Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, oček. 231 tis. vs. 230 tis. dříve

16:00, USA, očekávaný index Conference Board -0,3 % oproti předchozím -0,4 %

16:00, USA, Philadelphia Fed očekávání -1 vs -7 dříve

16:30, Zásoby zemního plynu v USA podle EIA: 53 mld. m3 oproti předchozím 40 mld. m3.

Projevy centrálních bankéřů: