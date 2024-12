Ekonomický kalendář: Rozhodnutí BoE, Norges Bank a Riksbank v centru pozornosti 🏛️

Futures naznačují nižší otevření hotovostní seance v Evropě

Japonský jen po komentáři Uedy ztrácí 1 % vůči USD

Později během dne se pozornost investorů zaměří na rozhodnutí ostatních centrálních bank

Začátek čtvrteční seance na mezinárodních trzích nabývá poměrně bouřlivého charakteru poté, co Fed včera učinil jestřábí obrat a dnes prezident BoJ Ueda naznačil, že na další zvýšení sazeb v Japonsku si budeme muset počkat do března/dubna příštího roku.

Dnes se pozornost investorů nadále upíná k rozhodnutím centrálních bank, protože do konce dne se dozvíme rozhodnutí několika z nich, a to Bank of England, Norges Bank a Riksbank. Dále se dozvíme údaje o HDP z USA za 3. čtvrtletí, údaje z polského trhu práce a údaje o zásobách zemního plynu v USA.

Podrobný kalendář dne:

09:30, Švédsko – rozhodnutí Riksbank. Prognóza: 2,5 % (snížení z 2,75 %).

10:00, Norsko – rozhodnutí Norges Bank. Prognóza: 5 % (zachována)

10:30, Polsko – meziroční údaje o mzdách. Prognóza: 10 % (snížení z 10,2 %)

13:00, Velká Británie – rozhodnutí BoE. Prognóza: 4,75 % (zachováno)

14:30, USA – údaje o HDP za Q3. Prognóza: 2,8 % (anualizovaně, pokles z 3 %).

14:30, Česká republika – rozhodnutí ČNB. Prognóza: 4 % (zachována)

14:30, USA – žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Prognóza: 230 tisíc (pokles z 242 tisíc).

16:30, USA – zásoby zemního plynu. Prognóza: -123 bcf (zvýšení z -190 bcf).