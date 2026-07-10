Ekonomický kalendář: SK Hynix a kanadský trh práce jako hlavní body dne 💡

Krypto a komodity vedou dnešní zisky na startu obchodování, zatímco hlavní akciové indexy zůstávají lehce v mínusu před otevřením evropské kasové seance.
Nejdůležitější makroekonomická data dne
Den ovládnou inflační data z Evropy – německé CPI a HICP za červen potvrdily finální hodnotu na úrovni 2,3 % r/r (CPI) a 2,4 % r/r (HICP), tedy pod květnovými 2,6 % a 2,7 %. České CPI za červen (09:00) by mělo zpomalit na 1,5 % r/r z 2,1 % r/r, což spolu s polským odečtem 2,5 % r/r a holubičím tónem guvernéra Glapińského zapadá do regionálního trendu dezinflace. Odpoledne (14:30) upoutá pozornost kanadská zpráva z trhu práce – prognóza počítá s pouhými 10 tis. nových pracovních míst oproti 87,8 tis. v předchozím měsíci, přičemž negativní překvapení by mohlo posílit očekávání ohledně snižování sazeb Bank of Canada.
Zdroj: xStation
Nálada na trzích před otevřením
Bitcoin přidává 1,00 % a drží se v pásmu 63 760–63 950 USD, čímž navazuje na pozitivní sentiment na kryptoměnovém trhu z posledních dní. Ropa WTI (+0,57 %, 72,22–72,28 USD) a ropa Brent (+0,49 %, 76,42–76,47 USD) rostou po týdnu odreagování od minim, podpořeny napětím kolem Hormuzského průlivu. Stříbro (+0,30 %) posiluje, zatímco zlato (-0,27 %, cca 4 112 USD) lehce ztrácí, což naznačuje omezený zájem o bezpečné přístavy v porovnání s předchozími týdny.
Indexy a měnové páry – největší volatilita
Kontrakty na americké indexy výrazně zaostávají v mínusu – US100 (-0,37 %) a US500 (-0,16 %) ztrácejí nejvíce ze sledovaných indexů, a to v kontrastu se solidním odrazem čtvrteční seance taženým rallyem polovodičových titulů. Evropské kontrakty zůstávají stabilnější: UK100 přidává 0,36 %, zatímco DE40, EU50 a SPA35 zaznamenávají mírné poklesy v rozsahu 0,07–0,26 %. Na devizovém trhu vyniká pohyb páru USDJPY (-0,45 %, 161,60), který potvrzuje posílení jenu po vyjádřeních ministra financí Katajamy o navýšení investic fondu GPIF do domácích aktiv.
Korporátní události v centru pozornosti
Debut SK Hynix na Nasdaq ve formě ADR je hlavní událostí dnešní seance – nabídka zaznamenala během book-buildingu více než sedminásobnou poptávku a má přinést až 24,5 mld. USD kapitálu. Trh bude rovněž sledovat čtvrtletní výsledky Delta Air Lines, které udají tón leteckému sektoru na začátku americké seance.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.