Ekonomický kalendář: Spotřebitelské nálady v USA z USA, kanadské údaje z trhu práce

Evropské indexy otevírají mírně níže; dnešní seance je bez makro kalendáře; americké benchmarkové kontrakty mírně ztrácejí

Investoři se zaměří na údaje z kanadského trhu práce a zprávu UoM o spotřebitelském sentimentu a inflačních očekáváních v USA.

Možná vyšší volatilita na zemědělských trzích (zpráva WASDE v 18:00).

Čtvrtletní výsledky hospodaření firem

Telus, Baxter International, Paramount Global, Advanced Drainage Systems, Brookfield Renewable

18:00, USA, zpráva USDA WASDE o odhadech nabídky a poptávky po zemědělských komoditách

Projev centrálních bankéřů

10:00 - ECB, Vujcic, Panetta 12:00 GMT - BoE, Pill 16:00 GMT - Fed, Bowman

16:00, USA, Spotřebitelský sentiment podle University of Michigan (předběžné údaje) za listopad odhad 71 vs. 70,5 dříve

Předpověď očekávání 75 vs. 74,1 dříve Předpověď současných podmínek 65,5 vs. 64,9 dříve Inflační očekávání 5letá prognóza 3 % vs 3 % dříve Roční inflační očekávání prognóza 2,7 % vs. 2,7 % dříve

14:30, Kanada, Změna zaměstnanosti prognóza: 27,1 tis. oproti předchozím 46,7 tis.

Předpověď míry nezaměstnanosti: 6,6 % vs. 6,5 % dříve. Míra účasti podle prognózy: 64,92 % vs. 64,9 % dříve Předpověď hodinových mezd 4,5 % r/r vs. 4,5 % dříve

Závěrečná seance rekordního týdne pro akciové trhy pravděpodobně přinese mírně nižší volatilitu při absenci výsledků významných amerických společností a poměrně lehkém makro kalendáři. Investoři očekávají mírně slabší údaje z Kanady, kde se předpokládá mírné zvýšení míry nezaměstnanosti a nižší změna zaměstnanosti. Očekává se, že sentiment v americké ekonomice bude o něco lepší než v říjnu a inflační očekávání se nezmění. Ve světle obou těchto zpráv, které dnes budou „dominovat“ makro kalendáři, lze očekávat vyšší volatilitu na páru USDCAD.

Ekonomický kalendář

12:00, Itálie, průmyslová výroba: odhad -0,5 % m/m oproti předchozím 0,1 %.

Maloobchodní tržby (sezónně očištěné) prognóza: Mírný pokles o 0,5 %, tj: 0,5 % oproti předchozím 0,8 %.