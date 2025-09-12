Ekonomický kalendář: Trhy čekají na americkou spotřebitelskou důvěru a inflační očekávání

Dnešní obchodní seance v Evropě a USA nepřinese zásadní makroekonomická data, ale důležitým zveřejněním bude předběžný zářijový průzkum University of Michigan, naplánovaný na 16:00. Investoři na komoditních trzích budou navíc věnovat pozornost večerní volatilitě u zemědělských produktů po zveřejnění zprávy WASDE.
Klíčové události:
12:30 GMT, Kanada – Stavební povolení: očekávání +4 % vs. předchozí -9 %
14:00 GMT, USA – University of Michigan Consumer Sentiment (září): 58 vs. předchozí 58,2
Očekávání: 56,2 vs. předchozí 55,9
Aktuální podmínky: 62 (odhad) vs. předchozí 61,7
Inflační očekávání na 1 rok: 4,8 % (odhad) vs. předchozí 4,8 %
Inflační očekávání na 5 let: 3,4 % (odhad) vs. předchozí 3,5 %
16:00 GMT, USDA WASDE Report – Odhady nabídky a poptávky v zemědělství:
Pšenice: 869M vs. 869M předchozí
Sója: 291M vs. 290M předchozí
Bavlna: 3,8M vs. 3,6M předchozí
Kukuřice: 2007,5M vs. 2117M předchozí
