AI horečka: Bublina, nebo růst bez konce?

- Umělá inteligence pohání nejsilnější býčí trend od roku 2022, přičemž index S&P 500 vzrostl o 85 % a “Magnificent 7” o 280 %.
- Na rozdíl od dot-com bubliny dnešní technologičtí giganti generují skutečné zisky a obchodují se za výrazně nižší ocenění.
- Výnosy z investovaného kapitálu stále převyšují náklady na financování, což naznačuje, že expanze může pokračovat.
- Místo bubliny se AI jeví jako hnací síla nové globální ekonomické transformace.
Umělá inteligence se proměnila ze slibu v hnací sílu nové éry akciového trhu. Index S&P 500 zahájil své aktuální býčí tažení 12. října 2022, krátce před spuštěním ChatGPT. Od té doby zaznamenal růst o 85 %.
Za posledních dvanáct měsíců index vzrostl o 15 % – což je dvojnásobek průměrného růstu ve třetím roce býčího trhu.
Investoři, fascinovaní, ale zároveň znepokojení, si kladou otázku, zda jsme svědky skutečné technologické revoluce, nebo předzvěsti další finanční bubliny.
Čísla mluví za vše. Nvidia vzrostla o 1 500 % za pouhé tři roky, Meta Platforms o více než 450 %.
Deset největších společností na Wall Street nyní tvoří 40 % indexu S&P 500 a 22 % globální tržní kapitalizace. Na vrcholu dot-com bubliny tento podíl sotva přesáhl 14 %.
Dnešní úrovně jsou historické, ale na rozdíl od tehdejší situace dnešní technologičtí giganti generují skutečné zisky – nikoliv prázdné sliby.
V deseti největších tržních bublinách posledního století dosahoval průměrný zisk od dna po vrchol kolem 244 %, což naznačuje, že “Magnificent 7” může mít stále určitý prostor k růstu – ale už ne velký. Časový horizont navíc odpovídá historickému průměru přibližně dvou a půl roku.
Jsme v bublině?
Vysoké valuace – ale s reálným základem
Ano, valuace jsou vysoké, ale ne rekordní. A co je důležitější, dnešní technologické lídry provázejí silné a udržitelné zisky.
Přestože jsou aktuální valuace vyšší než průměr trhu i historické standardy, stále jsou výrazně nižší než u internetových akcií před krachem v roce 2000.
Na konci roku 1999 se Cisco obchodovalo s P/E 96,7, Oracle s 92,1 a eBay dokonce s 351,7.
Dnešní lídři AI jsou mnohem umírněnější:
-
Microsoft: 32,2
-
Apple: 31,9
-
Meta: 24,1
-
Alphabet: 23,4
-
Amazon: 30, Nvidia: 31,8 (oba pod svým pětiletým průměrem)
-
Tesla vybočuje s poměrem 186
Jinými slovy, ceny jsou náročné, ale podložené reálnými zisky – nikoli spekulacemi.
Ceny akcií sice prudce vzrostly, ale dosud to doprovází solidní a udržitelný růst zisků, nikoliv divoké spekulace o budoucnosti.
To je neobvyklé ve srovnání s minulými bublinami, kde růst akcií často poháněla přehnaná očekávání dominance, nikoliv ověřený výkon.
Navíc dřívější bubliny se často odehrávaly ve vysoce konkurenčním prostředí, kdy trh zaplavili noví hráči. Tentokrát je nadšení pro AI soustředěno do hrstky firem.
Klíčovým ukazatelem je rozdíl mezi výnosem z investovaného kapitálu (ROIC) a průměrnými náklady na kapitál (WACC). Tento rozdíl je stále pozitivní, což znamená, že firmy generují zisky výrazně nad náklady financování.
Dokud tento rozdíl přetrvá, cyklus expanze může pokračovat. Bubliny obvykle praskají, když náklady rostou nebo výnosy klesají a tento rozdíl se uzavírá.
Makroekonomický kontext je jiný
Během dot-com éry začala Fed zvyšovat úrokové sazby, což spustilo vlnu bankrotů. Dnes se děje pravý opak: sazby se snižují a program snižování rozvahy Fedu je pozastaven.
Revalvace, ne módní výstřelek
Vzestup umělé inteligence je sice soustředěn do několika firem, ale není postaven na spekulacích. Zisky lídrů rostou ruku v ruce s cenami akcií.
Taiwan Semiconductor, největší světový výrobce čipů, nedávno zvýšil již tak ambiciózní výhled tržeb – jasný důkaz, že poptávka zůstává extrémně silná.
Jednou z nejvíce exponovaných firem je OpenAI. Její nová dohoda s Broadcomem, spolu s partnerstvími s Nvidií a AMD, zvýšila odhadované výdaje nad 1 bilion USD. Přestože se kolem této částky objevuje skepse, firma má údajně:
-
100 miliard USD z investic od Nvidie
-
Nezadlužila se
-
Politickou podporu od Trumpovy administrativy
To poslední může být klíčové. Závod o nadvládu v AI je také geopolitický boj. Kdo povede – USA nebo Čína – získá kontrolu nad globální ekonomikou budoucnosti.
Státní výdaje a strategické investice do AI se budou dále zvyšovat, z čehož budou těžit klíčoví hráči v oboru.
Poučení z minulosti
- Srovnání s 90. lety je nevyhnutelné, ale rozdíly jsou zásadní.
- Tehdy rostly akcie mladých, ztrátových startupů.
- Dnes rally v AI vedou zralé, ziskové giganty.
Příklad: OpenAI má aktuálně kolem 700 milionů uživatelů, tedy asi 9 % světové populace – oproti 500 milionům v březnu. Tržby se mají ztrojnásobit oproti úrovni z roku 2024.
Tři důvody, proč AI nepřipomíná klasickou bublinu:
-
Průřezová integrace: AI je součástí téměř všech odvětví, ne jen jedné specifické oblasti
-
Okamžité zisky produktivity: úspory a efektivita jsou již měřitelné
-
Strategická podpora: vlády a ekonomické bloky považují AI za geopolitickou prioritu, což ospravedlňuje mimořádné investice i zadlužení
Rizika na obzoru
Samozřejmě rizika existují.
-
Rozdíl mezi investicemi a výnosy se může rozšířit, pokud se výdaje zrychlí příliš.
-
Rostoucí zadlužení, kapitálový závod s Čínou a neprůhledné finanční nástroje mohou zvýšit systémová rizika.
-
AI může nenaplnit očekávání nebo se současné čipy stanou zastaralými dříve, než přinesou očekávané výnosy.
-
Rostoucí náklady na energii, dané spotřebou datových center, také zvyšují tlak.
Závěr: Co bude dál
Historie ukazuje, že bubliny praskají, když zisky přestanou ospravedlňovat valuace nebo vyschnou úvěrové zdroje. Zatím však nevidíme známky ani jednoho. Umělá inteligence vytváří skutečnou hodnotu, zvyšuje produktivitu a otevírá nové ekonomické příležitosti. Místo bubliny možná sledujeme začátek největší ekonomické transformace moderní historie. Výzvou už není obávat se nástupu AI, ale naučit se ji efektivně využít. Ti, kdo ji pochopí jako první, povedou příští dekádu.
S probíhající výsledkovou sezónou a dosud silnými výsledky by se Nasdaq 100 mohl stát nejvýkonnějším americkým indexem pro zbytek roku, a to v době, kdy se začínají objevovat pochybnosti o regionálních bankách.
