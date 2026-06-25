Ekonomický kalendář 🔼 Trhy čekají na důležitá data z USA

Čtvrteční obchodní seance bude probíhat především ve znamení zveřejnění klíčových makroekonomických dat ze Spojených států, která mohou určit směr vývoje dolaru, dluhopisů i akciových indexů. V centru pozornosti bude zpráva o inflaci PCE – preferovaném měřítku růstu cen Federálního rezervního systému – a to jak v celkovém, tak v jádrovém vyjádření. Investoři se zároveň dozvědí finální čtení hospodářského růstu za první čtvrtletí, data o příjmech a výdajích Američanů a týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti.
Tento soubor publikací umožní lépe posoudit kondici americké ekonomiky a přetrvávající inflační tlaky. Silnější než očekávaná data by mohla omezit výhledy na rychlé snížení úrokových sazeb ze strany Fedu, zatímco slabší čtení by mohla podpořit scénář uvolnění měnové politiky. Vzhledem ke koncentraci mnoha důležitých publikací ve 14:30 lze očekávat zvýšenou volatilitu ve většině tříd aktiv.
Ekonomický kalendář
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07:00 – Japonsko: Předstihový ukazatel, finální – prognóza: –, předchozí: 0,5
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08:45 – Francie: Index spotřebitelské důvěry – prognóza: 83, předchozí: 82
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09:00 – Španělsko: Inflace HICP r/r – prognóza: 2,7 %, předchozí: 2,7 %
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09:00 – Španělsko: HDP k/k – prognóza: 0,6 %, předchozí: 0,6 %
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10:00 – Eurozóna: Ekonomický bulletin ECB – prognóza: –
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10:00 – Itálie: Průmyslová výroba m/m – prognóza: –
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11:00 – Eurozóna: Projev Philipa Lanea z ECB – prognóza: –
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11:00 – Velká Británie: Aukce 7letých státních dluhopisů, výnos – prognóza: –, předchozí: 4,419 %
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11:00 – Velká Británie: Aukce 7letých státních dluhopisů, bid-to-cover – prognóza: –, předchozí: 3,6
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12:00 – Eurozóna: Projev Isabel Schnabel z ECB – prognóza: –
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12:00 – Eurozóna: Data ECB týkající se úvěrů CB – prognóza: -40 mld EUR, předchozí: -46 mld EUR
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14:00 – Eurozóna: Projev Piera Cipolloneho z ECB – prognóza: –
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14:30 – Spojené státy: Index cen PCE r/r – prognóza: 3,8 %, předchozí: 4,1 %
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14:30 – Spojené státy: Index cen PCE m/m – prognóza: 0,4 %, předchozí: 0,5 %
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14:30 – Spojené státy: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti – prognóza: 226 tis., předchozí: 225 tis.
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14:30 – Spojené státy: HDP, finální čtení k/k anualizované – prognóza: 1,8 %, předchozí: 1,6 %
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14:30 – Spojené státy: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby – prognóza: 8,0 %, předchozí: -5,0 %
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14:30 – Spojené státy: Jádrový index PCE r/r – prognóza: 3,3 %, předchozí: 3,4 %
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14:30 – Spojené státy: Jádrový index PCE m/m – prognóza: 0,2 %, předchozí: 0,31 %
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14:30 – Spojené státy: Spotřebitelské výdaje m/m – prognóza: 0,5 %, předchozí: 0,6 %
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14:30 – Spojené státy: HDP, cenový deflátor, finální čtení – prognóza: 3,5 %, předchozí: 3,5 %
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14:30 – Spojené státy: Osobní příjmy m/m – prognóza: 0,0 %, předchozí: 0,4 %
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14:30 – Spojené státy: Reálné osobní výdaje m/m – prognóza: 0,1 %, předchozí: 0,2 %
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14:30 – Spojené státy: Deflátor HDP, finální čtení – prognóza: 3,5 %, předchozí: 3,5 %
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14:30 – Spojené státy: Jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby – prognóza: 1,1 %, předchozí: 0,6 %
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14:30 – Spojené státy: Jádrový index PCE, finální čtení – prognóza: 4,4 %, předchozí: 4,4 %
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14:30 – Spojené státy: Průběžné žádosti o podporu v nezaměstnanosti – prognóza: 1,810 mil., předchozí: 1,801 mil.
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14:30 – Spojené státy: Index cen PCE, finální čtení – prognóza: 4,5 %, předchozí: 4,5 %
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14:30 – Spojené státy: Změna zásob zemního plynu EIA – prognóza: 73 mld stop krychlových, předchozí: 69 mld stop krychlových
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17:00 – Spojené státy: Index výrobní aktivity Fed z Kansas City – prognóza: 9, předchozí: 7
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17:00 – Spojené státy: Composite Index Fed z Kansas City – prognóza: 8, předchozí: 6
Zdroj: xStation5
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