Ranní shrnutí: Ropa Brent překonává 91 USD (18. 8. 2026)

📈 Akciové trhy a společnosti
- Americký gigant Nvidia přislíbil až 105 miliard USD na vybudování 8GW kampusu datových center v Ohiu, který bude pronajímán společnosti OpenAI. Microsoft a Salesforce mezitím zvažují akvizici platformy Darwinbox před jejím vstupem na burzu.
- Annualizované opakující se tržby (ARR) společnosti Anthropic překročily na konci července 65 miliard USD, což představuje více než sedminásobný nárůst oproti konci minulého roku a podporuje optimismus před plánovaným IPO.
- Asijské indexy zaznamenaly výrazné poklesy. Japonský Nikkei 225 ztratil více než 1,6 % za silného výprodeje akcií Kioxia a Murata, jihokorejský KOSPI klesl o 1,1 % a pod tlakem se ocitly také čínské technologické společnosti včetně JD.com a Meituan.
- Wall Street zakončila seanci pod prodejním tlakem. S&P 500 klesl na 7 742 bodů (-0,3 %), Nasdaq 100 na 29 898 bodů (-0,6 %) a akcie Microsoftu ztratily více než 3 % na 480 USD.
- Francouzský index CAC 40 klesl o 0,79 % kvůli rostoucím short pozicím na francouzské státní dluhopisy (OAT), které vyvolal politický spor o rozpočet na rok 2027.
🏛️ Makroekonomika
- Globální dluhopisové trhy zažívají výrazný výprodej. Výnos 30letých amerických dluhopisů dosáhl 5,3 %, nejvyšší úrovně od roku 2007, zatímco výnos japonských 10letých dluhopisů vzrostl přibližně na 2,95 %, tedy na úrovně nevídané tři desetiletí.
- Globálně sledujeme výrazný pokles objemu držených amerických státních dluhopisů. V červnu jejich objem klesl na 9,299 bilionu USD, zejména kvůli redukci portfolií investorů z Japonska, Velké Británie a Číny. Podle analytiků ING by tento trend mohl prodloužit výprodej dluhopisů, zvýšit výnosy a ovlivnit mimo jiné i zlato.
- Goldman Sachs považuje případné zvýšení sazeb Fedu za velmi nepravděpodobné kvůli slabším inflačním datům. Trhy se však před sympoziem v Jackson Hole obávají nákladových tlaků ze strany komodit.
- Čínské úřady představily plán na podporu spotřeby na úrovni okresů, zatímco PBoC zvažuje snížení sazby LPR a přesun hlavního nástroje pro řízení likvidity směrem k jednodenním reverzním repo operacím.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy Brent zrychlují růst a překonávají 91 USD za barel, zatímco WTI zůstává nad 84 USD po útoku na obchodní loď v Hormuzském průlivu a vypršení 60denního memoranda mezi USA a Íránem, které již bylo v podstatě nefunkční. V tuto chvíli se však nezdá pravděpodobné, že by se Spojené státy rozhodly pro výraznější útok.
- Přestože neprobíhají oficiální jednání, rozhovory pokračují prostřednictvím zprostředkovatelů. Objevily se spekulace, že Írán měl kontrolovat lodě vplouvající do Hormuzského průlivu a Omán lodě vyplouvající, a to za účasti USA. Írán údajně tento návrh odmítl.
- Americký diesel crack spread dosáhl rekordních 102,20 USD za barel kvůli geopolitickému napětí a vrcholící poptávce v zemědělství a lodní dopravě.
- Zlato ustoupilo přibližně na 4 392 USD za unci a čelí silné technické rezistenci na 4 500 USD, přestože poptávka centrálních bank dosáhla ve Q2 téměř 300 tun a Wells Fargo ponechává pro rok 2026 cíl 4 900–5 100 USD.
- Měď se potýká s problémy na straně nabídky a prudkým růstem spreadů na LME, zatímco BHP oznámila, že měď předstihla železnou rudu a stala se hlavním zdrojem zisku společnosti.
- Zemědělské komodity výrazně rostou. Kakao přidalo 5,09 % (+9,94 % za týden) a pomerančový džus 3,18 %.
💱 Měny
- Reserve Bank of India (RBI) intervenovala na měnovém trhu prodejem dolarů, aby zmírnila tlak na rupii (USDINR poblíž maxim), který způsobuje odliv kapitálu a vysoké ceny ropy.
- USDJPY se pohybuje kolem 159,7 a zůstává poblíž dvoutýdenních minim jenu, protože účinek předchozích společných intervencí USA a Japonska slábne.
- Novozélandský dolar (NZDUSD) klesl pod 0,5900 po neuspokojivých čínských datech o červencových maloobchodních tržbách a průmyslové produkci.
- Institucionální analýzy poukazují na potenciální střednědobé oslabení amerického dolaru ve prospěch EUR a GBP (Westpac) a atraktivitu carry trade pozic na EURAUD s cílem 1,53 (Morgan Stanley).
₿ Kryptoměny
- Bitcoin konsoliduje nad hranicí 64 000 USD, přičemž Fundstrat očekává nárůst volatility nejméně o 30 % během příštích dvou měsíců.
- Altcoiny čelí výprodeji, který vedou Gala (-15,53 %) a Filecoin (-7,76 %).
🌍 Geopolitika
- Výbuch na obchodní lodi v Hormuzském průlivu, který poškodil strojovnu a vyžádal si jednu oběť mezi členy posádky, se časově shodoval s vypršením příměří mezi USA a Íránem a výhrůžkami z Washingtonu. Riziko další eskalace konfliktu tak výrazně vzrostlo.
- Při rozsáhlém útoku bylo nad Moskevskou oblastí sestřeleno více než 180 dronů. Zasaženo bylo mimo jiné logistické centrum společnosti Wildberries.
🔭 Trhy, které stojí za pozornost
- Ropa WTI — přímá expozice vůči geopolitickému riziku v Hormuzském průlivu a testování dvoutýdenních maxim nad 84 USD.
- Měď — extrémně vysoké z-skóre (+3,23) a utahování spreadů na LME v kombinaci se změnou struktury zisků společnosti BHP.
- Gala — prudký cenový propad stlačil z-skóre hluboko pod normál (-1,45), což vytváří riziko kapitulace nebo příležitost pro short squeeze.
- Nikkei 225 — pokles indexu o 1,62 % při velmi vysokém z-skóre (+3,49) a růstu výnosů japonských státních dluhopisů na mnohaletá maxima.
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