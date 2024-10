Ekonomický kalendář: V centru pozornosti je rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a index cen výrobců 🗽

Evropský akciový trh otevírá výše po skvělé americké seanci a asijských ziscích

Pozornost měnového trhu se soustředí na rozhodnutí ECB (14:15); trh očekává snížení o 25 bazických bodů.

Ve 14:30 se také dozvíme sadu dat z USA (žádosti o podporu v nezaměstnanosti, inflace PPI).



Po včerejších údajích o CPI se trh uklidňuje, že dezinflační tlaky jsou v americké ekonomice spíše předznamenáním a pravděpodobně otevřou Federálnímu rezervnímu systému dveře k sérii snížení sazeb. To by v kombinaci se stále ještě zdaleka ne „dramatickými“ údaji z USA mohlo vytvořit příznivý mix pro Wall Street - pokud makroekonomické údaje zůstanou solidní nebo jen mírně slabší. S ohledem na to budou investoři dnes pozorně sledovat čísla ze zprávy o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

O to větší pozornost bude dnes trh věnovat žádostem o dávky a v údajích o indexu cen výrobců bude hledat potvrzení dezinflačního trendu. Zvýšení počtu žádostí o dávky v nezaměstnanosti by mohlo vyvolat pokles indexů, zatímco silný pokles inflace cen výrobců by mohl naznačovat, že poptávka po zboží vážně zpomaluje. Dříve dnes zveřejněné údaje z Evropy dnes poukázaly na silnější než předchozí pokles velkoobchodních cen v Německu a na mnohem nižší než předpokládanou inflaci CPI ve Švédsku, která v srpnu klesla pod 2 %.

Makrokalendář

14:15, eurozóna - rozhodnutí ECB. Depozitní sazba: Očekává se: 3,5 Předchozí: 3,75 %

Refinanční sazba: 3,5 %. Očekávaná: 3,65 % Předchozí: 3,65 % 4.25%

14:30 , USA - změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti: Očekává se: 230 tis. Předchozí: 227 tis.

14:30 , USA – inflace PPI za srpen meziroční. Očekávaný: 1,8 % Dříve: 2,2 % (neočekává se žádný m/m nárůst, žádná změna)

Jádrový index PPI v r/r. Očekáváno: 2,4 % Předchozí: 2,5 % (očekávaný m/m nárůst o 0,2 % oproti předchozím 0 %).

17:30 - USA, změna zásob zemního plynu podle EIA. Očekává se: 48 kubických stop (Bcf) Předchozí: 13 mld. kubických stop (bcf)

Projev centrálních bankéřů