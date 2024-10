Ekonomický kalendář: V centru pozornosti jsou údaje o inflaci ve Velké Británii, kanadské bydlení, údaje o obchodu v USA a projev prezidentky ECB Lagardeové

Dnešní ekonomický kalendář obsahuje směs důležitých údajů a sdělení centrálních bank se zvláštním zaměřením na Spojené království, Spojené státy a eurozónu. Mezi hlavní události patří údaje o inflaci ve Spojeném království, údaje o zahájených stavbách bytů v Kanadě a o obchodu v USA a projevy představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky.

Pozorně sledované budou údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) ve Spojeném království za září, kde se očekává mírný pokles meziroční inflace na 1,9 % z předchozích 2,2 %. To by mohlo poskytnout náhled na budoucí měnověpolitická rozhodnutí Bank of England.

Ve Spojených státech a Kanadě nabídnou údaje o zahájených stavbách bytů za září a údaje o obchodu pohled na stav trhu s bydlením a mezinárodního obchodu. Za zmínku stojí také bilance federálního rozpočtu za září, která by podle prognózy měla činit 61,0 mld. dolarů oproti předchozím -380,0 mld. dolarů, což by mohlo naznačovat výrazný posun ve fiskální pozici.

Výsledky hospodaření bude zveřejňovat několik významných společností včetně ASML Holding, Abbott Laboratories a Morgan Stanley. Tyto zprávy pravděpodobně poskytnou pohled na různá odvětví včetně technologií, zdravotnictví a financí.



Zveřejnění ekonomických údajů:

08:00 - INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

(meziročně) (září): Odhad 1,9 % oproti předchozím 2,2 %.

CPI (MoM) (září): Prognóza: 0,1 % vs. 0,3 % předchozí

PPI na vstupu (m/m) (září): Předpokládaná hodnota v mld: Prognóza -0,5 % vs. -0,5 % předchozí

14:15 - Kanada: Zahájení výstavby bytů (září): Předpověď: 235,0 tis. vs. 217,4 tis. předch.

14:30 - Index vývozních cen v USA (MoM) (září): Předpověď: -0,4 % vs. -0,7 % předchozí

14:30 - Index dovozních cen v USA (m/m) (září): Předpověď: -0,3 % vs. -0,3 % předchozí

20:00 - Bilance federálního rozpočtu USA (září): Předpověď: 61,0 mld. vs. -380,0 mld. předchozí

22:30 - Týdenní zásoby ropy API v USA: odhad 3,200 mil. oproti 10,900 mil. předchozích



Projevy centrálních bankéřů:

01:00 - Projev člena FOMC Bostice

12:20 - Projev viceprezidenta německé centrální banky Buba Bucha

20:40 - Vystoupení prezidentky ECB Lagardeové



Zprávy o hospodářských výsledcích společností:

Před otevřením trhu:

ASML Holding (ASML.NL)

Abbott Laboratories (ABT.US)

Morgan Stanley (MS.US)

US Bancorp (USB.US)

Po uzavření trhu: