Ekonomický kalendář: Volatilita roste i bez zásadních reportů (26.06.2026)

Páteční makroekonomický kalendář je téměř prázdný a obchodní objemy mohou výrazně klesnout, jak trh uzavírá týden dynamických poklesů — investoři přitom stále vstřebávají včerejší inflaci PCE a jestřábí komentáře členů Fed.
Dnešní seance proběhne bez dat „těžkého kalibru". Jedinými plánovanými publikacemi jsou sentiment a inflační očekávání spotřebitelů podle Univerzity v Michiganu a projevy dalších členů Fed — Williamse a Kashkariho. Vedle indexů by se do středu pozornosti měl dostat také pár EURUSD, který na konci týdne klesl pod klíčovou podporu na úrovni 1,14.
Nejdůležitější publikace z asijské seance
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Japonsko: Červnový odečet bazální inflace CPI pro region Tokia dosáhl 1,6 % v meziročním srovnání. Výsledek byl plně v souladu s tržním konsenzem (1,6 % r/r), nicméně signalizuje výrazné zrychlení cenové dynamiky oproti předchozímu měsíci (1,3 % r/r). To udržuje tlak na Bank of Japan ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb.
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Nový Zéland a USA: Noc přinesla také vystoupení zástupců centrálních bank — guvernérky RBNZ (Breman) a člena FOMC (Goolsbee) — což ovlivnilo ranní sentiment na párech spojených s USD a NZD.
Makroekonomický kalendář
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08:00 Norsko - Maloobchodní tržby bez automobilů s.a. (m/m) za květen. Odečet: -2,1 %. Předchozí odečet: 0,3 %.
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08:00 Švédsko - Inflace PPI v meziročním vyjádření za květen. Odečet: 6,6 %. Předchozí odečet: 4,7 %.
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09:00 Švédsko - Index důvěry spotřebitelů za červen. Předchozí odečet: 92,4.
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09:00 Švédsko - Index důvěry v průmyslu za červen. Předchozí odečet: 100,5.
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09:00 Slovensko - Inflace PPI v meziročním vyjádření za květen. Předchozí odečet: 2,6 %.
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10:30 Německo - Projev prezidenta Bundesbanku (Joachim Nagel).
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14:30 USA - Saldo obchodní bilance se zbožím za květen. Konsenzus: -85,1 mld USD. Předchozí odečet: -82,4 mld USD.
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16:00 USA - Index Univerzity v Michiganu za červen. Konsenzus: 50. Předchozí odečet: 44,8.
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16:00 USA - Krátkodobá inflační očekávání za červen. Konsenzus: 4,6 %. Předchozí odečet: 4,8 %.
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16:00 USA - Dlouhodobá inflační očekávání za červen. Konsenzus: 3,4 %. Předchozí odečet: 3,9 %.
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16:30 USA - Projev prezidenta Fed New York (John Williams).
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17:30 USA - Projev prezidenta Fed Minneapolis (Neel Kashkari).
3 trhy, na které stojí dnes zaměřit pozornost:
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EURUSD – Hlavní měnový pár bude dnes plně pod vlivem odpoledních publikací z USA. Klíčové pro trajektorii dolaru bude červnové čtení indexu Univerzity v Michiganu (konsenzus: 50) a především složky týkající se krátkodobých a dlouhodobých inflačních očekávání Američanů. Dodatečnou volatilitu před víkendem mohou vyvolat případné jestřábí či holubičí akcenty v projevech Williamse a Kashkariho z Fed.
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Ropa (OIL) – Ceny komodity se pohybují v oblasti lokálních odporů v důsledku napjaté geopolitické situace na Blízkém východě. Ve 19:00 obdrží investoři týdenní zprávu Baker Hughes o počtu vrtných souprav v USA (konsenzus předpokládá mírný nárůst na 436). Případný pokles těžební aktivity v USA by poskytl záminku k navýšení cen před závěrem týdne.
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Nasdaq 100 (US100) – Futures na americký technologický index se opět ocitly pod tlakem po výprodejích akcií Apple a oznámení Microsoftu o zdražení XBOX v důsledku rostoucích cen komponentů. Vedle paniky kolem „AI Trade" může být Nasdaq dodatečně zatížen jestřábími signály z Fed.
🎥 Ranní komentář: Apple a Microsoft zdražují, růst AI akcií a vyhraný soud Bayeru
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BREAKING: Inflace PCE a růst příjmů v USA 📈 EURUSD posiluje o 0,2 %
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