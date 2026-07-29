Ekonomický kalendář: Vše najednou! Rozhodnutí Fed a výsledky Big Tech prověří investory (29.07.2026)

Dnešní obchodní seance na finančních trzích je ve znamení absolutní „těžké váhy".
Na jedné straně nás čeká klíčová makroekonomická událost v podobě rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách v USA a tiskové konference předsedy Fed Kevina Warsha. Trh aktuálně oceňuje přibližně 30% pravděpodobnost zvýšení sazeb na dnešním zasedání FOMC a 100% pravděpodobnost pro září. Z pohledu trhu jsme tedy blízko zasedání typu „hod mincí", a proto je potenciál pro překvapení a skok volatility (zejména u EURUSD) enormní.
Pozornost hráčů z Wall Street bude nicméně rozepjata do krajnosti, protože skutečný test pro sentiment kolem celého technologického sektoru a monetizace AI přijde hned po skončení řádného obchodování. Tehdy totiž zveřejní své výsledky za druhé čtvrtletí dva giganti: Meta Platforms a Microsoft.
Nejdůležitější publikace z asijské seance a dnešního rána:
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Austrálie: Čtvrtletní inflace CPI za druhé čtvrtletí dopadla níže, než se čekalo, a přinesla tak úlevu RBA. V meziročním vyjádření index klesl na 3,9 % r/r (konsensus: 4,1 % r/r), v mezikvartálním vyjádření pak dosáhl 0,6 % q/q oproti očekávaným 0,7 % q/q (v obou případech data za druhé čtvrtletí). V červnu inflace klesla na 3,8 % z 5% v květnu.
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Švédsko: Překvapivě silná předběžná data o HDP za druhé čtvrtletí. Ekonomika vzrostla o 1,4 % q/q (konsensus: 0,7 % q/q) a o 2,8 % r/r (oproti očekávaným 1,9 % r/r), čímž smazala pokles z předchozího čtvrtletí.
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Norsko: Solidní odraz maloobchodních tržeb bez automobilů za červen. Odečet dosáhl 1,8 % m/m, čímž výrazně nahradil květnový propad (−2,1 % m/m).
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Německo: Dovozní ceny za červen klesly o −0,7 % m/m (v souladu s konsensem). V meziročním vyjádření vzrostly o 6,1 % r/r.
Makroekonomický kalendář
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09:00 Polsko – Indikátor trhu práce podle BIEC za červenec. Předchozí hodnota: 76,9.
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10:30 Velká Británie – Schválené žádosti o hypotéku za červen. Konsensus: 57 tis. Předchozí hodnota: 56,2 tis.
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10:30 Velká Británie – Peněžní zásoba M4 (m/m) za červen. Konsensus: 0,2 %. Předchozí hodnota: 0,1 %.
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13:00 USA – Týdenní index žádostí o hypotéku (MBA). Předchozí hodnota: 1,9 %.
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16:30 USA – Týdenní změna zásob ropy podle EIA. Konsensus: −1,3 mil. bar. Předchozí hodnota: 2,01 mil. bar.
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16:30 USA – Týdenní změna zásob benzínu podle EIA. Konsensus: −0,7 mil. bar. Předchozí hodnota: 0,76 mil. bar.
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16:30 USA – Týdenní změna zásob destilátů podle EIA. Konsensus: 0,1 mil. bar. Předchozí hodnota: 1,4 mil. bar.
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20:00 USA – Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách. Konsensus: 3,50–3,75 %. Předchozí hodnota: 3,50–3,75 %.
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20:30 USA – Tisková konference předsedy Fed (Jerome Powell) po zasedání FOMC.
Nejdůležitější zveřejnění výsledků společností
Wall Street:
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Microsoft (MSFT) – prioritní výsledky pro celý sektor Big Tech a investory hodnotící tempo monetizace řešení AI a růst příjmů z cloudu Azure.
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Meta Platforms (META) – prověrka kondice trhu digitální reklamy a objemu kapitálových výdajů (Capex) na infrastrukturu umělé inteligence.
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Lam Research Corp.
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Qualcomm
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Procter & Gamble (před otevřením trhu)
3 trhy, na které stojí dnes za to se zaměřit:
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EUR/USD (FX) – Hlavní měnový pár bude po většinu dne obchodovat v režimu očekávání (aktuálně bez pohybu na úrovni 1,1399). Ve 20:00 a 20:30 však dojde k prudkému nárůstu volatility. Rozhodnutí FOMC a tón vyjádření Kevina Warsha určí přímý směr amerického dolaru na příští týdny.
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Nasdaq 100 / US100 (akciový index) – Technologický index se stále nachází pod silným sestupným tlakem, jenž je poháněn obavami z bubliny AI a situací na Blízkém východě. Rozhodnutí Fed, rétorická linie centrální banky i výsledky klíčových složek indexu (Meta a Microsoft) se mohou ukázat jak jako důvod k odrazu, tak jako podnět k prolomení dalších klíčových supportů.
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Ropa naftová – komodita dnes dostane každý možný důvod k volatilitě. Vedle opětovné eskalace na Blízkém východě a výkyvů kurzu dolaru po rozhodnutí Fed čeká investory zveřejnění zprávy amerického Ministerstva energetiky (EIA). Konsensus předpokládá pokles zásob o 1,3 milionu barelů.
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