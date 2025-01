Ekonomický kalendář: Všichni sledují údaje o CPI v USA, bankovní výsledky zahajují výsledkovú sezónu 4. čtvrtletí

Trhy čeká klíčový den, kdy investoři očekávají klíčové údaje o inflaci v hlavních ekonomikách, přičemž hlavní roli hrají údaje o indexu spotřebitelských cen v USA v souvislosti s očekáváním snížení úrokových sazeb. Asijské trhy uzavřely opatrně výše, zatímco evropské futures ukazují na nevýrazné otevření, protože obchodníci se připravují na seanci plnou údajů.

Ekonomický kalendář zahrnuje údaje o inflaci ze Spojeného království, Francie a Španělska před klíčovou zprávou o CPI v USA, která by mohla ovlivnit vývoj sazeb Federálního rezervního systému pro rok 2025. Prognózy naznačují, že celková inflace v USA by mohla vzrůst z 2,7 % na 2,9 %, zatímco jádrová inflace by měla zůstat stabilní na úrovni 3,3 %. Několik představitelů Fedu, včetně Kashkariho a Williamse, by mělo promluvit později během dneška, což by mohlo nabídnout nové pohledy na směřování měnové politiky.

Pozornost trhu dále upoutají hlavní americké banky včetně JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo, které zahajují výsledkovou sezónu za čtvrté čtvrtletí, jež je důležitým ukazatelem ekonomických podmínek. To vše v době, kdy se dolar stabilizuje pod dvouletými maximy a výnosy státních dluhopisů se stahují, zatímco ceny ropy se pohybují poblíž čtyřměsíčních maxim v důsledku dopadu ruských sankcí.

Zveřejnění klíčových údajů

08:00 – Inflace ve Spojeném království:

CPI r/r – prognóza: 2,6 %, předchozí: 2,6 %

Jádrový CPI r/r – prognóza: 2,5 %, předchozí: 3,5 %

RPI r/r – prognóza: 2,5 mld: 3,8 %, předchozí: 3,6 %

Input PPI r/r – prognóza: 3,5 %, předchozí: -1,9 %

PPI Output r/r – prognóza: 0,0%, předchozí: -0,6%

08:45 – Inflace ve Francii (prosinec):

HICP r/r – prognóza: 1,8 %, předchozí: 1,7 %

CPI r/r – prognóza:1,3 %, předchozí: 1,3 %

09:00 – Inflace ve Španělsku (prosinec):

HICP r/r – prognóza: 2,8 %, předchozí: 2,4 %

Jádrový CPI r/r – prognóza: 1,5 %, předchozí: 2,4 %

14:30 – Inflace ve Spojených státech amerických (prosinec):

CPI r/r – prognóza: 2,9 %, předchozí: 2,7 %

Jádrový CPI r/r – prognóza: 3,3 %, předchozí: 3,3 %

CPI m/m – prognóza: 0,4 %, předchozí: 0,3 %

14:30 – Kanadské ekonomické údaje (listopad):

Tržby ve zpracovatelském průmyslu m/m – prognóza: 0,4 %, předchozí: 2,1 %

Velkoobchodní tržby m/m – prognóza: -0,6 %.

16:30 – US EIA Petroleum Status:

Zásoby ropy – prognóza: -3,500 mil., předchozí: -0,959 mil.

Zásoby benzinu – prognóza: 2,670M, předchozí: 6,330M

Zásoby destilátů – prognóza: -1,000 mil., předchozí: 6,071 mil.

20:00 – Béžová kniha Federálního rezervního systému Spojených států amerických

Projevy centrálních bankéřů

09:00 – Viceprezident ECB Luis de Guindos

16:00 – Projev Neela Kashkariho z Fedu k ekonomickému výhledu

17:00 – John Williams z Fedu hovoří o měnové politice

Výsledková sezóna

