Ekonomický kalendář: Zasedání FOMC je v centru pozornosti 📢

Dnešní seanci bude dominovat velmi očekávané rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, spolu se zveřejněním klíčových ekonomických údajů a projevy centrálních bank. Fed stojí před těsným rozhodnutím mezi snížením sazeb o půl bodu nebo mírnějším krokem o čtvrt bodu, což by znamenalo první snížení sazeb za více než čtyři roky. Toto rozhodnutí přichází poté, co od července 2023 držel sazby na 23letém maximu, a padá jen několik týdnů před prezidentskými volbami v USA. Vrcholní představitelé Fedu signalizovali podporu snižování sazeb v podmínkách zmírňující se inflace s cílem zabránit hospodářským škodám způsobeným příliš vysokými výpůjčními náklady. Klíčovou otázkou však zůstává tempo uvolňování. Snížení sazeb o půl procentního bodu by rychle vrátilo sazby na normální úroveň a potenciálně ochránilo trh práce. Hrozí však, že bude signalizovat přílišné obavy o ekonomický výhled. Nedávné smíšené ekonomické údaje a politická citlivost toto rozhodování komplikují. Investoři budou během dne pozorně sledovat nejen rozhodnutí Fedu, ale také údaje o inflaci ve Velké Británii a eurozóně, údaje o bydlení v USA a projevy představitelů ECB.



Podrobný makro kalendář:

11:00 - Eurozóna, údaje o inflaci za srpen (konečné):

CPI YoY: 2,2 % (prognóza) vs 2,2 % (předchozí)

Jádrový CPI YoY: 2,8 % (prognóza) vs 2,8 % (předchozí)

CPI MoM: 0,2 % (prognóza) vs 0,0 % (předchozí)

11:00 - Eurozóna, stavební výroba za červenec.

13:00 - USA, MBA žádosti o hypotéky

14:30, Kanada - Nákupy zahraničních cenných papírů Kanaďany za červenec: předchozí 16,350 mld.

14:30, Kanada - Nákupy zahraničních cenných papírů za červenec: předchozí 5,17 mld.

14:30 - USA, údaje o bydlení za srpen:

Zahájení výstavby bytů: 1,318 mil. (odhad) vs. 1,238 mil. (předchozí)

Stavební povolení: 1,41 mil. (odhad) vs. 1,406 mil. (předchozí)

16:30 - USA, zásoby ropy podle EIA:

16:30, Spojené státy - údaje o HDP: Atlanta Fed GDPNow (3. čtvrtletí): odhad 3,0 %; předchozí 3,0 %;

19:30 - Kanada, zápis ze zasedání Bank of Canada

20:00 - USA, rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách a ekonomické prognózy:

Rozhodnutí o úrokových sazbách: 5,25 % (prognóza) vs. 5,5 % (předchozí).

20:30 - USA, tisková konference FOMC s předsedou Powellem.

22:00 - USA, celkové čisté kapitálové toky a údaje o TIC

Projevy centrálních bankéřů