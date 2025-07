Euforie na trhu s kryptoměnami: Trump signalizuje otevření důchodového trhu digitálním aktivům 📃👀

Americká Sněmovna reprezentantů schválila balíček klíčových zákonů o kryptoměnách, které prosazoval prezident Donald Trump. Nejdůležitější z nich - zákon GENIUS Act - získal podporu obou stran (308 hlasů pro, 122 proti) a po předchozím červnovém schválení Senátem nyní míří na Trumpův stůl. Návrh zákona zavádí regulační rámec pro stablecoiny a vyžaduje, aby emitenti dodržovali předpisy proti praní špinavých peněz a sankcím. Sněmovna rovněž schválila zákon CLARITY Act (definující obecné zásady regulace kryptografického trhu) a zákon Anti-CBDC Surveillance State Act, jehož cílem je zablokovat vytvoření digitální měny americké centrální banky (CBDC). Poslední dva jmenované zákony stále čekají na schválení Senátem.

Současně Trump připravuje exekutivní příkaz, který by umožnil investovat 9 bilionů dolarů amerických důchodových úspor (z účtů 401(k)) do alternativních aktiv, jako jsou kryptoměny, zlato a soukromý kapitál - což by mohlo změnit strukturu amerického důchodového systému.

Zdroj: XTB Research

Se zrychlujícím se legislativním pokrokem zažívá trh s kryptoměnami rozmach. Ethereum od začátku července vzrostlo o 51 %, a Bitcoin se drží nad hranicí 120 000 dolarů. Altcoiny také získávají, což podporuje rostoucí zájem institucí a zprávy, že giganti jako Walmart a Amazon zvažují vydávání vlastních stablecoinů, aby snížili transakční náklady. Vedoucí představitelé trhu označují tento vývoj za „přelomový okamžik“, který nabízí naději na regulační jasnost, větší důvěru investorů a zelenou pro široké přijetí kryptoměn.

Instituce do Etherea vkládají stále více kapitálu. Přijetí stablecoinu by mohlo výrazně zvýšit poptávku po druhé největší kryptoměně. Pozoruhodný trend akumulace lze pozorovat prostřednictvím ETF společnosti BlackRock. Zdroj: XTB Research

Ethereum (D1)

Ethereum zaznamenává silné zisky. Na rozdíl od Bitcoinu je však Ethereum stále o více než 33 % pod svým předchozím historickým maximem z listopadu 2021.

Zdroj: xStation 5