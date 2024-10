Euro před ECB oslabuje 📌

Dnes ve 14:15 oznámí ECB výši úrokových sazeb 📃.

Očekává se, že ECB sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů.

Hospodářská situace se od posledního zasedání zhoršila.

Inflace a ekonomické údaje naznačují další snížení úrokových sazeb, ale Lagardeová potvrdí, že další kroky budou záviset na budoucích údajích.

Euro zůstává před rozhodnutím pod tlakem.

Ekonomický výhled

Hospodářská situace v eurozóně nevzbuzuje optimismus, zejména pokud se podíváme na největší ekonomiky, tedy Německo a Francii. Indexy PMI v poslední době zřetelně oslabily. Index PMI ve zpracovatelském průmyslu za celou eurozónu zůstává od července 2022 pod úrovní 50 bodů. Index PMI ve službách se stále pohybuje v kladných hodnotách nad 50 body, což naznačuje expanzi. Nicméně kompozitní index poprvé od února letošního roku klesá pod 50 bodů. Tato situace naznačuje, že hospodářský růst v celé eurozóně do konce letošního roku zůstane přinejlepším stabilní.





Po počátečním oživení indexů PMI na začátku letošního roku nyní pozorujeme návrat k klesajícímu trendu. Snížení úrokových sazeb možná přišlo pro ekonomiku příliš pozdě. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





S ohledem na očekávání týkající se evropské ekonomiky zůstane růst spíše stabilní. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflace pod cílovou úrovní

Index spotřebitelských cen (CPI) za září nakonec meziročně klesl na 1,7 %. To je zřetelně méně než 2,2 % meziročně v srpnu. Jádrová inflace sice zůstává na zvýšené úrovni 2,7 % meziročně, ale stále je nižší než předchozí údaj 2,8 % meziročně. Pokud inflace v příštím měsíci opět meziměsíčně poklesne o 0,1 %, můžeme očekávat oslabení meziroční hodnoty, která bude nejnižší od 1. čtvrtletí 2021. Jasné oslabení inflačních tlaků v eurozóně naznačuje možnost holubičího výhledu ECB.





Inflace v eurozóně je zřetelně pod cílovou hodnotou. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Očekávání naznačují snížení sazeb nyní a v prosinci

Očekávání trhu jasně ukazují na snížení sazeb nyní a další v prosinci. Poté se očekává, že ECB zpomalí snižování sazeb a bude rozhodovat na čtvrtletních zasedáních. V současné době je sazba na úrovni 3,5 %, ale do konce letošního roku bude činit 3,0 %. V příštím roce by mohla dosáhnout 2,0 %, a to za předpokladu snížení sazeb na každém čtvrtletním zasedání. Desetileté výnosy naznačují, že toto bude cílová úroveň úrokových sazeb.

Očekávání trhu ohledně úrokových sazeb. Trh předpokládá, že začátkem příštího roku dosáhnou 2 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Dvouleté a desetileté výnosy naznačují, že úrokové sazby dosáhnou 2 %. Na druhou stranu jsme v minulosti byli svědky prémie u dluhopisů na úrovni 100-200 bazických bodů ve srovnání s depozitní sazbou. To by mohlo naznačovat pokles depozitní sazby dokonce na 1 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak bude reagovat euro?

V tuto chvíli lze jen těžko očekávat, že výnosy dluhopisů v eurozóně ještě výrazněji poklesnou, i když by se tak mohlo stát s návratem QE do Evropy. Dno pro euro tedy může být blízko, jak naznačují výnosy v USA, což lze ilustrovat na chování cen dluhopisů (TNOTE). EURUSD v současné době testuje oblast kolem 1,0850. Pokud však ECB dále zmírní svou komunikaci, nelze vyloučit pokles na úroveň kolem 1,0800, kde se nachází 78,6% retracement poslední vzestupné vlny. Pokud však ECB naznačí, že snižování sazeb bude omezené a v příštím roce bude mírné (čtvrtletní), mělo by to dlouhodobě působit ve prospěch eura vůči dolaru.