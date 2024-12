📣EURUSD je před rozhodnutím ECB nad 1,05

Euro před rozhodnutím ECB o úrokových sazbách mírně posiluje 🏛️

Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách bude zveřejněno ve 14:15 a tisková konference začne ve 14:45. Konsenzus jasně ukazuje na snížení o 25 bazických bodů, i když teoreticky nelze vyloučit podobné překvapení jako v případě SNB. Snížení o 50 bazických bodů se nezdá být základním scénářem, nicméně pro euro mohou být rozhodně důležitější makroekonomické projekce, které nám odpoví, jak nízko se úrokové sazby mohou dostat v příštím roce.

Co sledovat v dnešním rozhodnutí ECB?

ECB dnes pravděpodobně nepřekvapí a nerozhodne o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Zdaleka větší prostor pro překvapení se skrývá v makroekonomických projekcích a komunikaci banky. Zářijová prognóza ukazuje pro rok 2025 na inflaci ve výši 2,2 %. Existuje však značný prostor pro snížení této prognózy dokonce na 1,7 %. Všechny prognózy na úrovni 2,0 % a vyšší by byly pro euro pozitivní, v opačném případě negativní. Důležitý bude také výhled samotného růstu. V současné době trh vidí růst v příštím roce na úrovni 1,3 %, zatímco slabost evropské ekonomiky prezentovaná indexem PMI naznačuje, že projekce růstu může být snížena pod 1 %.

Vývoj průměrné měsíční inflace na úrovni 0,2 % by naznačoval poměrně výrazný pokles pod 2 % ve druhé polovině příštího roku. Zdroj: Bloomberg FInance LP, XTB

Index PMI ve zpracovatelském průmyslu eurozóny má od začátku letošního roku klesající tendenci. Jak je vidět, vyhlídky na oživení evropského průmyslu v tuto chvíli neexistují. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Komunikace ECB

Komunikace ECB zatím nebyla příliš holubičí, a to navzdory poměrně velkým hospodářským problémům v eurozóně. ECB po celou dobu naznačovala značná rizika týkající se inflace, ale je pravděpodobné, že nejnovější projekce mohou ukázat, že problém inflace by se mohl změnit v deflační. S ohledem na to existuje možnost měkčí komunikace a náznaků dalšího snížení úrokových sazeb.

Očekává se, že depozitní sazba po dnešním zasedání klesne na 3 %. Trh vidí potenciál poklesu až na 1,5 % v příštím roce, ale to by vyžadovalo snížení téměř na každém zasedání. Sama agentura Bloomberg uvádí, že cyklus snižování skončí na 2,0 %, což by se potenciálně mohlo stát v dubnu nebo červnu v závislosti na rozsahu kroků na dnešním a dalších zasedáních.

Jak by mohlo euro reagovat?

Euro zůstává vůči dolaru poměrně přeprodané, což je samozřejmě způsobeno slabostí evropské měny, ale také nejistotou ohledně budoucnosti amerických škrtů. V posledních několika seancích jsme byli svědky výrazného nárůstu výnosů amerických dluhopisů. Pár EURUSD zůstává nad úrovní 1,0500, přičemž jasný řez v makroekonomických prognózách a změna komunikace na holubičí může způsobit pokles páru do blízkosti úrovně 1,045. Zároveň se však volatilita na páru příští týden zvýší s očekáváním rozhodnutí Fedu. Pokud však ECB svou komunikaci nezmění a bude i nadále zastávat názor opatrného přístupu ke snižování úrokových sazeb, pak by EURUSD mohl prudce vzrůst. Nicméně potenciální pohyb by měl být omezen na úroveň 1,0600.

Zdroj: xStation5