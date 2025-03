⏬ EURUSD klesá o 0,4 % před rozhodnutím Fedu

Federální rezervní systém USA rozhodne v 19:00. Naznačí Powell uvolněnější politiku?

Tržní očekávání jasně naznačují, že během dnešního zasedání nedojde ke změně úrokových sazeb. Klíčové však mohou být makroekonomické prognózy, zejména ty týkající se hospodářského růstu. Trh bude také pečlivě sledovat očekávání představitelů Fedu ohledně dalšího snižování sazeb, známé jako „dot plot“.

Kromě toho investoři spekulují, zda Fed oznámí změny ve svém programu snižování bilance, aby se vyhnul problémům s likviditou podobným těm, které byly pozorovány v roce 2019. Rozhodnutí bude zveřejněno v 19:00, tisková konference Powella začne o 30 minut později.

Co trh očekává?

Úrokové sazby:

FOMC pravděpodobně jednomyslně ponechá úrokové sazby v rozmezí 4,25 % – 4,50 %.

Prohlášení po zasedání:

Může dojít k mírné úpravě hodnocení trhu práce, která by naznačovala, že míra nezaměstnanosti vzrostla, ale zůstává na nízké úrovni.

Prognózy inflace

Medián odhadů účastníků zasedání by měl zvýšit projekce jádrové inflace PCE v celém prognostickém období:

🔹 Pro rok 2025: revize nahoru na 2,8 % (z 2,5 % v prosincové prognóze)

🔹 Pro rok 2026: revize na 2,4 % (z 2,2 %)

🔹 Pro rok 2027: revize na 2,2 % (z 2,0 %)

Vzhledem k možnému dopadu vyšších celních sazeb mohou být tyto projekce revidovány ještě výše.

Prognózy růstu HDP

Očekává se revize reálného růstu HDP směrem dolů:

🔹 Pro rok 2025: snížení na 1,7 % (z 2,1 %)

🔹 Pro roky 2026 a 2027: pravděpodobně snížení na 1,7 % (z 2,0 % a 1,9 %)

Růst by mohl být omezován obchodními nejistotami, přičemž krátkodobá recese zůstává možná. To souvisí s výrazným obchodním deficitem zaznamenaným minulý měsíc, který by mohl přetrvávat, jelikož se firmy snaží obejít cla.

Prognózy nezaměstnanosti

Vzhledem k nižším odhadům růstu HDP se očekává mírný nárůst míry nezaměstnanosti:

🔹 Pro rok 2025: revize na 4,4 % (z 4,3 %)

🔹 Pro roky 2026 a 2027: rovněž 4,4 % (z 4,3 %)

Aktuální míra nezaměstnanosti činí 4,1 %.

Dot Plot – výhled úrokových sazeb

Projekce úrokových sazeb budou spíše jestřábí. Existuje téměř 50% pravděpodobnost, že medián prognózy ukáže pouze jedno nebo dvě snížení sazeb letos (oproti dvěma v prosincové prognóze). Odhady však mohou vykazovat větší rozptyl, protože na jedné straně přetrvávají inflační rizika, zatímco na druhé straně hrozí zpomalení ekonomiky.

Postoj Powella

Powell pravděpodobně zdůrazní, že americká ekonomika zůstává v dobré kondici, a uvede, že je příliš brzy na hodnocení dopadu obchodní politiky USA na ekonomický růst. Také zopakuje, že Fed nespěchá se snižováním sazeb, ale pokud by se výrazně zhoršily podmínky na trhu práce, bude centrální banka připravena zasáhnout.

Očekávání ohledně snižování sazeb opět klesla

Trh nyní počítá pouze se dvěma sníženími sazeb v tomto roce, přičemž první se neočekává dříve než v červenci.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Fed Put?

Podle Bloomberg Intelligence by Fed mohl upravit svou strategii, a to s ohledem na nedávný prudký výprodej na Wall Street a nedostatek podpory trhu od nové americké administrativy. Nicméně Fed dlouhodobě projevuje neochotu snižovat sazby v době zvýšené ekonomické nejistoty.

Pokud by Fed nyní jasně odmítl snižování sazeb a zároveň snížil počet očekávaných úprav sazeb, mohly by se tržní podmínky dále zhoršit.

Historické souvislosti mezi recesemi a snižováním sazeb

Při pohledu na dvě předchozí recese (s výjimkou krátkého poklesu v roce 2020) je patrné, že snižování úrokových sazeb historicky nastalo v raných fázích ekonomických problémů.

Výnosová křivka je aktuálně inverzní a pohybuje se poblíž úrovní, které v minulosti signalizovaly příchod recese.

V obou předchozích recesích zažila Wall Street prudké poklesy, avšak doba zotavení amerických akcií se s každou recesí postupně zkracovala.

Bude tento trend pokračovat?

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Co se děje s bilancí Fedu?

Fed již snížil svou bilanci o více než 2 biliony USD ze svého vrcholu, čímž se vrátil na úrovně z června 2020.

I když je stále vysoká, tempo snižování bylo výrazně rychlejší než během předchozího cyklu kvantitativního utahování (QT).

Nová americká administrativa pravděpodobně bude muset znovu navýšit dluhový strop a vydat více dluhopisů.

🔹 Fed se může snažit zabránit nadměrnému snižování rezerv v bankovním systému a pozastavit další redukci bilance.

🔹 Na posledních zasedáních však Fed neindikoval žádný záměr toto udělat.

Bilance Fedu zůstává vysoká, ale její pokles za poslední tři roky byl značný.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Co očekávat od březnového zasedání Fedu?

Hlavním závěrem březnového zasedání pravděpodobně bude, že FOMC začne uvažovat o snižování sazeb teprve tehdy, když trh práce vykáže jasné známky zhoršení.

To by však mohlo přijít příliš pozdě, což by mohlo vést k ekonomickému zpomalení a donutit Fed agresivněji snižovat sazby později v roce.

Shrnutí:

🔹 Aktualizované projekce mohou odrážet mírně stagflační tón.

🔹 Dot plot by mohl překvapit jestřábím postojem, což naznačuje, že FOMC nebude reagovat na první známky slabosti trhu práce, ale počká na výraznější zhoršení, než začne snižovat sazby.

🔹 To zvyšuje riziko ekonomického zpomalení, což by mohlo mít výrazné dopady na americké akcie, zatímco krátkodobě by to podpořilo americký dolar.

Na druhou stranu kapitál už nyní odtéká z USA do jiných regionů světa, a to i přes současné postoje hlavních centrálních bank.

Jak zareagují trhy?

Americký dolar posiluje vůči euru před dnešním rozhodnutím Fedu.

Nedávný růst EUR/USD nebyl v souladu s vývojem výnosů amerických dluhopisů, ačkoliv rostoucí evropské výnosy poskytly určitou podporu euru.

🔹 Jestřábí postoj Fedu by mohl být pozitivní pro dolar.

🔹 Avšak výrazně nižší růstové prognózy by mohly naznačovat, že Fed bude později v roce nucen provést větší a rychlejší snížení sazeb, aby předešel recesi.

🔹 Riziko zůstává, že Fed začne snižovat sazby příliš pozdě.

Zdroj: xStation5

📈 Index S&P 500 (US500) se pokouší zotavit po prudkých poklesech z posledních týdnů, avšak nepodařilo se mu prolomit klíčovou rezistenční zónu poblíž 5 700 bodů a 250denního klouzavého průměru.

📊 Jestřábí postoj Fedu by mohl dále oslabit sentiment investorů. Naopak, pokud by Fed naznačil jakoukoli pauzu ve snižování své bilance, mohlo by to být silným pozitivním signálem pro trhy.

equities.

Zdroj: xStation5