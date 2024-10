📉EURUSD na lokálních minimech před CPI v USA

💵Zpráva CPI v USA naplánovaná na 13:30 může zvýšit volatilitu amerického dolaru

Dnešní zpráva o inflaci spotřebitelských cen (CPI) v USA, která bude zveřejněna ve 14:30, bude nejdůležitějším makroekonomickým čtením týdne a vrhne více světla na to, zda se skutečně velmi solidní údaje z USA, které jsme viděli v poslední době, promítnou do vyšší inflace a vyvinout větší tlak na zmírnění „holubičí“ komunikace ze strany Fedu. Wall Street se před zprávou obchoduje poblíž historických maxim a býci se nevyděsili ani posilujícím dolarem a 10letými výnosy, které vzrostly na 4,09 % a odrazily se od zářijových minim téměř o 46 bps.

Zpráva vysoko nad prognózami by mohla vážně posílit dolar a vést k další vlně rostoucích výnosů, což by si letos vyžádalo maximálně jedno snížení sazeb. Naproti tomu CPI pod prognózami nebo v souladu s nimi by mohl trh ujistit, že Fed nebude nucen měnit svou komunikaci (alespoň v této fázi) a že cenové tlaky v ekonomice ustupují. Bude Fed nucen ustoupit od svého oznámení o „agresivním cyklu“ škrtů?

Co očekávat od dnešní zprávy?

Inflace CPI by měla klesnout na 2,3 % y/y z předchozí úrovně 2,5 % y/y. Očekává se, že za pokles budou především nižší náklady na energie

Na měsíční bázi se očekává, že hodnota bude 0,1 % m/m, oproti předchozímu nárůstu o 0,2 % m/m

Jádrová inflace, která je z pohledu Fedu důležitější, by měla zůstat na 3,2 % r/r, v souladu s předchozím čtením

Na měsíční bázi se očekává růst 0,2 % m/m, což je o něco méně než předchozí údaj 0,3 % m/m. Růst o 0,2 % m/m je v souladu s dosažením inflačního cíle v časovém horizontu prognózy

Za zmínku stojí, že pokles cen aut se v poslední době zřetelně zpomalil, takže dopad jejich cen bude pravděpodobně marginální. V nedávných čteních měly ceny automobilů a dílů významný vliv na omezení inflace

Inflace nájemného a zvýšené ceny hotelů budou i nadále jedním z hlavních hnacích motorů inflace

Vyšší mzdy jsou také jedním z faktorů, který ukazuje, že jádrová inflace zůstává vysoká





Ceny pohonných hmot znatelně klesly, což pravděpodobně povede k nižší inflaci. Cenový subindex ze sektoru služeb zůstal v posledních údajích relativně nezměněn. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Pokles cen aut se jednoznačně zpomalil. I když je patrná dezinflace na roční bázi, měsíční zdražování není od věci. To ukazuje na pokračující tlak na základní ceny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Inflace nájemného se v poslední době odrazila, ačkoli 18měsíční předstihový indikátor v podobě cen Case Shiller naznačoval, že inflace nájemného by měla ještě několik měsíců klesat. Inflace nájemného je jedním z hlavních faktorů celkové a jádrové inflace. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Proč je inflace pro Fed důležitá?

Nedávná prohlášení členů Fedu naznačují, že navzdory nedávnému růstu cen ropy a silným údajům o trhu práce se Federální rezervní systém shoduje na tom, že cenové tlaky jsou nicméně pod kontrolou a stále na cestě k 2% cíli.

Na druhou stranu včerejší zápis ukázal, že rozhodnutí snížit v září o 50 bazických bodů nebylo zřejmé, takže zpráva o potenciálně vyšší hodnotě, než se očekávalo, pravděpodobně z pohledu trhů téměř vyloučila vyhlídky na snížení o více než 25 bazických bodů. rok.

Stále silnější data z trhu práce, mezd či HDP nejsou „garantem“ vyšší inflace, protože preferovaná kapitálová alokace spotřebitelů se mohla změnit (přestavba dosud relativně nízkých úspor domácností po inflační vlně)

EURUSD (D1 interval)

Pár oslabil a klesl pod klíčový dlouhodobý support na úrovni EMA200, poblíž 1,095. Na druhou stranu však RSI vykazuje rekordní přeprodanost a eurodolar v posledních čtvrtletích opakovaně sklouzl pod 200-sekční exponenciální průměr v reakci na nerozhodnost trhu. Dvojvrcholová formace však vypadá pro pár znepokojivě, zejména v kontextu nedávných slabých publikací z eurozóny.e.

Zdroj: xStation5