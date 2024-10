⏫EURUSD posiluje o 0,2 % před americkým CPI

🗽Wall Street očekává údaje o inflaci CPI v USA za srpen ve 14:30

Inflace CPI v USA za srpen 2024: Očekávání trhu

Konsenzus trhu ukazuje na nárůst měsíční i jádrové měsíční inflace na 0,2 % m/m, podobně jako v předchozím měsíci. Taková změna na měsíční bázi je žádoucí, aby Fed sledoval vyhlídky na dosažení svého inflačního cíle v termínu prognózy.

Na meziroční bázi se očekává, že inflace za srpen klesne na 2,5 % z červencových 2,9 % r/r. Očekává se, že jádrová inflace CPI zůstane stabilní na 3,2 % r/r, stejně jako v červenci.

Údaje o inflaci za srpen pravděpodobně ukážou, že společnosti začínají mít potíže s přenesením vyšších nákladů na spotřebitele, což dále snižuje inflaci. Společnosti tváří v tvář této situaci chtějí snížit náklady na zaměstnance, což povede k menšímu počtu najímání nebo dokonce propouštění. Jádrová inflace, která je z pohledu Fedu klíčová, pravděpodobně zůstane stabilní, což teoreticky ponechává otevřené dveře pro větší snížení úrokových sazeb. Na druhou stranu je její výše daleko od inflačního cíle, takže snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů se stále jeví jako základní scénář.

CPI Core a PPI Core inflace nereagovaly na výrazný nárůst nákladů na dopravu v poslední době. To může naznačovat, že poptávka slábne, což vede k neschopnosti přenést náklady plně na spotřebitele, což snižuje marže společností. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Podíváme-li se na různé složky inflace, stojí za zmínku, že inflace nemovitostí, konkrétně nájmů a jejich ekvivalentů, nadále nejvíce tíží. V tomto ohledu bychom na základě Case Shillerova indexu měli v nejbližších měsících ještě zaznamenat pokles podílu této inflace.

Ojetá auta jsou v poslední době jedním z faktorů táhnoucích inflaci dolů. Přesto stojí za zmínku, že meziroční pokles cen měřený manheimským indexem začíná slábnout. Stále se však jedná o meziroční pokles. Stejná situace panuje u cen potravin na základě potravinového indexu FAO. Na měsíční bázi však ceny opět rostou.

Jedním z důležitějších faktorů, které by měly vést k poklesu celkové inflace, je cena ropy a benzínu, která v srpnu prudce klesla a pravděpodobně bude klesat i v září. Za zmínku také stojí, že za srpen jsme měli výrazný pokles růstu mezd na 3,6 %. Úroveň 3 % je v souladu s inflačním cílem ve výši 2 %. Vzhledem k tomu neexistuje žádný tlak poptávky na oživení jádrové inflace.

Ceny ropy by mohly mít v blízké budoucnosti značný dopad na omezení inflace, což by ospravedlnilo snížení úrokových sazeb. Otázkou je, zda inflace klesne natolik, aby podpořila škrty Fedu o 50 bazických bodů? Zdroj: Macrobond, XTB

Růst mezd je nyní nejnižší od roku 2021. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Trh oceňuje silné škrty ze strany Fedu

Trh stále vidí zhruba 34% pravděpodobnost snížení úrokové sazby o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání Fedu. Naproti tomu do konce letošního roku zlevňuje více než 4 škrty (trh letos vidí 60% pravděpodobnost 5 škrtů). Stále se zdá, že základní scénář pro Fed je snížení o 25 bazických bodů, i když trh práce vysílá určité znepokojivé signály. Pokud by inflace – zejména jádrová inflace – za srpen vykázala jasné zpomalení, nelze vyloučit pravděpodobnost snížení o 50 bazických bodů v září, což by mohlo oslabit dolar. Inflace v souladu s očekáváním nebo oživení jádrové inflace by mohly vyloučit větší škrty na příštím zasedání FOMC.

Trh do začátku roku 2026 snižuje ceny o přibližně 250–260 bazických bodů. Zdroj: Bloomberg FInance LP

Jak bude reagovat trh?

Zdroj: xStation5