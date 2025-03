⏫ EURUSD posiluje o 0,5 % před NFP

Klíčová data z amerického trhu práce budou zveřejněna ve 14:30

Očekává se zklamání z dat amerického trhu práce?

Americký trh práce byl po měsíce silný, což podporovalo posilování amerického dolaru a udržení stabilních úrokových sazeb. Na druhou stranu se v poslední době objevuje stále více signálů o slábnoucí kondici trhu práce:

Vysoký počet plánovaných propouštění (podle Challenger reportu )

(podle ) Konec fiskální podpory pro vzdělávací sektor a změny politiky nové administrativy Donalda Trumpa Vypršení podpůrných fondů z Bidenovy administrativy ( ESSER III a SLFRF ) vytvořilo tzv. fiskální útes pro státní a místní vlády Podle Bloomberg Economics to mohlo snížit zaměstnanost ve veřejném sektoru o 28 tisíc a v soukromém sektoru o 18 tisíc

a změny politiky nové administrativy Nepříznivé počasí v prvních dvou měsících roku Silná zima a bouře snížily zaměstnanost o 60 tisíc ve srovnání s běžným měsícem

v prvních dvou měsících roku Masivní propouštění ve státní správě Vznik úřadu DOGE (Department of Government Efficiency) pod vedením Elona Muska vedl k výrazným škrtům Odhaduje se, že do konce roku 2025 může být propuštěno až 500 tisíc státních zaměstnanců



Zpráva ADP a žádosti o podporu v nezaměstnanosti v posledních týdnech naznačují výraznější ochlazení na trhu práce. Zdroj: Zdroj: Macrobond, XTB





Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se v poslední době zvýšil, i když nárůst nad 300 tisíc by byl alarmujícím signálem. Macrobond, XTB

Bude Fed sledovat data?

Prosincové a lednové zasedání Fed jasně ukázaly, že úrokové sazby v USA zůstanou delší dobu beze změny kvůli zvýšenému riziku opětovného růstu inflace. Nicméně Fed zároveň připustil, že pokud by došlo k výraznému oslabení trhu práce, mohl by přistoupit ke snižování sazeb rychleji.

Pokud by dnešní data ukázala slabost trhu práce, a zároveň by nová administrativa plánovala rozsáhlé propouštění, zatímco tarifní politika by vedla k dalším ekonomickým problémům, mohl by být Fed donucen snížit sazby dříve, než se očekává.

Slabá data by tak mohla oživit očekávání dřívějšího uvolňování měnové politiky, pravděpodobně už na začátku druhé poloviny roku. Nicméně, aby Fed snížil sazby už v březnu, dnešní čísla by musela ukázat pokles zaměstnanosti, a příští týden by inflace CPI musela vykázat výrazný propad.





Očekávání nižších úrokových sazeb v USA rostou, což vede i k oslabování samotného dolaru. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak trh zareaguje?

EURUSD tento týden vzrostl téměř o 5 % a aktuálně překonává 61,8% retracement posledního klesajícího pohybu. To by mohlo naznačovat možnou změnu trendu.

Výnosový spread dluhopisů ukazuje na možný návrat k loňským maximům kolem úrovně 1,1200. Na druhou stranu je euro vystaveno riziku nových cel na evropské zboží ze strany USA, což by v kombinaci se silnými daty a neměnným postojem Fedu mohlo vést ke zvrácení nedávných zisků.

Klíčové úrovně:

Nejbližší rezistence : kolem 78,6% retracementu na úrovni 1,10

: kolem Nejbližší support: 1,0800, následně 1,0700 na 50,0% retracementu