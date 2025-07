EURUSD posiluje o 0,6 % 📈

📉 Zpráva NYT oslabila americký dolar kvůli možné snaze Donalda Trumpa odvolat šéfa Fedu Powella

Podle zprávy The New York Times má prezident Spojených států Donald Trump připraven dokument, který má být použit k pokusu o odvolání předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Po zveřejnění těchto zatím nepotvrzených informací dolar oslabil, protože takový krok by mohl narušit důvěru zahraničních investorů v americký finanční systém a ohrozit nezávislost měnové politiky, zejména vzhledem k Trumpovým opakovaným výzvám ke snižování úrokových sazeb v posledních měsících.

Americké zákony ukládají prezidentovi přísná omezení při pokusu o odvolání předsedy Fedu. V Powellově případě by se Trump pravděpodobně odvolával na doložku o „hrubé nekompetenci.“ Trump Powella opakovaně kritizoval za to, že nesnížil sazby a tvrdil, že měly být sníženy mnohem dříve, protože současná úroveň podle něj brzdí americkou ekonomiku.

Po zveřejnění zprávy NYT vzrostla cena zlata o více než 1 %, EURUSD posílil téměř o 0,7 % a futures na dolarový index (USDIDX) oslabily. Na Wall Street vzrostla volatilita, i když reakce trhu zůstává zatím spíše umírněná než dramatická. Vyhlídka na urychlené snižování sazeb v USA by teoreticky mohla zlepšit podmínky pro růst trhu a podpořit přesun kapitálu do rizikovějších aktiv.

EURUSD (H1 interval)

Zdroj: xStation5