EURUSD roste před americkým PCE 🗽

💵Trhy čekají na srpnový údaj o PCE v USA, který je naplánován na 14:30

EURUSD se zotavuje ze ztrát před PCE

Jádrová PCE inflace by mohla určit očekávání ohledně listopadového snížení sazeb Fedu

Přestože do dalšího rozhodnutí Fedu zbývá ještě více než měsíc a do té doby bude známo jméno nového amerického prezidenta, dnešní údaje mohou zvýšit nebo snížit očekávání trhu ohledně velikosti dalšího pohybu úrokových sazeb. Očekávání před dnešním čtením PCE inflace - nejdůležitějšího ukazatele inflace v ekonomice, který Fed používá - jsou poměrně smíšená. Jistě, překvapivý nižší údaj by mohl oslabit dolar a výnosy.

Nebezpečnější pro indexy na Wall Street se zdá být vyšší než prognózovaný údaj PCE, který by jednak mohl vést Fed k větší opatrnosti ohledně aktuálně agresivního rozsahu uvolňování měnové politiky a naznačit, že Powell možná „udělal chybu“, když uvolnil politiku příliš, komunikoval příliš agresivní cyklus uvolňování.

Jako nejpříznivější se jeví údaj mírně nižší nebo v souladu s prognózou, který by naznačoval, že se Fed „nemýlil“ v holubičím obratu a že inflace bude klesat v souladu s očekáváním Federálního rezervního systému.

Kromě samotné inflace bude trh věnovat pozornost výdajům a příjmům Američanů, kde základní tržní očekávání naznačují vyšší příjmy, ale stále nižší spotřebu, zatímco trh práce vysílá známky ochlazení. Očekává se také pomalé oživení míry úspor amerických domácností a trh může považovat pokračující dynamiku vyšších mezd a nižších výdajů za signály, že je pravděpodobné „měkké přistání“.

Očekávání trhu

Očekává se, že PCE inflace v srpnu vzroste o 2,3 % r/r, což je pomaleji než červencových 2,5 % r/r.

Měsíční růst se očekává na úrovni 0,1 % m/m, což je více než předchozí hodnota 0,2 % m/m. Úroveň 0,2 % m/m je v souladu s dosažením inflačního cíle v rámci období prognózy

Jádrová PCE inflace by však měla zaznamenat oživení na 2,7 % r/r oproti předchozí hodnotě 2,6 % r/r.

Očekává se, že měsíční jádrová inflace vzroste o 0,2 % m/m, což je v souladu s předchozím čtením a požadovanou dynamikou inflace Fedu.

Spotřebitelské výdaje by měly zaznamenat růst o 0,3 % m/m, přičemž předchozí čtení v červenci činilo 0,5 % m/m. Agentura Bloomberg Economics však poukazuje na výrazně nižší čtení o 0,1 % m/m.

Na druhé straně se očekává, že příjmy vzrostou o 0,4 % m/m, což je více než předchozí údaj 0,3 % m/m. BE však poukazuje na možné zrychlení o 0,5 % m/m.

Prognózy naznačují, že spotřebitelé by měli přijmout dobré zprávy, ale vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti s větší spotřebou vyčkávají.

Pokud dnešní údaje ukáží, že výdaje rostou méně než dříve a příjmy rostou výrazněji (vyšší míra úspor), bude to znamenat, že Fed učinil správné rozhodnutí více snížit úrokové sazby.

Jádrová inflace PCE v posledních měsících ve srovnání s jádrovou inflací CPI poměrně výrazně poklesla. Zdroj: Macrobond, XTB



Graf EURUSD (D1, M15)

Ve střednědobém horizontu je hlavní hladinou odporu pro EURUSD úroveň 1,13, kde se nacházejí lokální maxima z července 2023. Krátkodobý support můžeme hledat na úrovni exponenciálního průměru 50 seancí (žlutá linie).

Zdroj: xStation5

Měnový pár EURUSD se dnes odrazil od spodní hranice krátkodobého cenového kanálu poté, co pár zohlednil slabší údaje z německé ekonomiky. Nižší než prognózovaný PCE by mohl eurodolar opět posunout nad úroveň 1,12.

Zdroj: xStation5