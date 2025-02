➡️EURUSD se drží nad 1,04 před ADP

EURUSD se před ADP drží nad 1,04 Údaje ADP jsou pro ekonomiku USA klíčový a budou zveřejněny ve 14:15

Euro se vůči dolaru drží nad 1,04 dolaru, protože investoři dnes očekávají zveřejnění klíčových údajů o zaměstnanosti v soukromém sektoru v USA. Čísla, která mají být zveřejněna ve 14:15, poskytnou rozhodující směr o zdraví trhu práce před páteční oficiální zprávou o mzdách mimo zemědělství (NFP).

Tržní očekávání

Očekává se, že Národní zpráva o zaměstnanosti s automatickým zpracováním dat (ADP) ukáže výrazné oživení tvorby pracovních míst v lednu, přičemž ekonomové předpovídají nárůst o 150 000. Vyplývá to z prosincových hodnot, které byly slabší, než se očekávalo.





Rozdělení předpovědí pro dnešní zprávu. Je jasné, že ekonomové očekávají hodnoty 150 a více. Nejnižší prognóza předpokládá čtení 100 tis. Zdroj: Bloomberg Finance L.P. Zdroj: Bloomberg

ADP jako prekurzor NFP

Zatímco zpráva ADP je bedlivě sledována jako posel pro NFP, její výsledky byly v posledních měsících smíšené. Obě zprávy se v listopadu výrazně rozcházely, což vyvolalo otázky ohledně spolehlivosti ADP. Silné údaje o NFP za prosinec však posílily očekávání pokračující expanze na trhu práce v USA.





V poslední době pozorujeme větší korelaci mezi daty ADP a NFP. Na druhou stranu v prosinci jsme zaznamenali obrovský rozdíl. Za zmínku také stojí, že příští pátek se dozvíme revizi stavu zaměstnání za březen 2024, která by mohla potenciálně změnit hodnoty NFP z předchozích měsíců. Zdroj: Oddělení analýzy XTB

Širší ekonomický kontext

Americký trh práce zůstává klíčovým středem zájmu Federálního rezervního systému, který nedávno zpřísnil měnovou politiku v reakci na přetrvávající obavy z inflace. Zatímco NFP poukázal na silný růst pracovních míst, další ukazatele, jako je průzkum pracovních míst a fluktuace pracovních sil (JOLTS), signalizovaly potenciální zmírnění poptávky po pracovnících.





Počet lidí zaměstnaných v USA podle zprávy NFP dosáhl trendu z let 2010-2020. Zároveň však pozorujeme návrat k poklesu počtu volných pracovních míst (zpráva JOTLS). To znamená, že růst zaměstnanosti by se měl v následujících měsících zpomalit. Zdroj: Bloomberg Fnance LP, XTB

EURUSD Outlook

Euro se vzpamatovalo z nedávných minim poté, co Trumpova hrozba cla na zboží z EU nakrátko stlačila měnový pár pod 1,02 dolaru. Riziko obchodní války však zůstává klíčovým problémem pro investory, kteří rovněž bedlivě sledují výhled americké ekonomiky.

Silnější než očekávaná zpráva ADP, zejména zpráva přesahující 180 000 pracovních míst, by mohla posílit dolar a tlačit na pokles eura. Naopak slabší hodnota pod 150 000 by mohla vyvolat oživení jednotné měny.





Zdroj: xStation5