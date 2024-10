➡️EURUSD v zóně 1,10 před rozhodnutím ECB

⚡ECB rozhodne o úrokových sazbách ve 14:15

Podle šéfa portugalské centrální banky bude dnešní rozhodnutí „snadné“. To znamená, že úrokové sazby ECB budou sníženy o 25 bazických bodů. Trh oceňuje pravděpodobnost tohoto rozhodnutí minimálně nad 100 %. Klíčová však bude komunikace banky a budoucí prognózy, které mohou rozhodnout o reakci na EURUSD. Samozřejmě je třeba mít na paměti i vliv dalších událostí, jako je rozhodnutí Fedu příští týden nebo zveřejnění makroekonomických údajů nejen z eurozóny, ale i z USA.

Očekávání trhu

Konsensus analytiků jasně naznačuje snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů.

Půjde o druhé snížení v současném cyklu. ECB oznámila, že každé rozhodnutí se přijímá samostatně, ale ECB může udělat pauzu na více než jedno zasedání, než rozhodne o dalším snížení

To naznačuje, že další snížení po zářijovém bude možné v prosinci. Pak budeme znát další sadu makroekonomických projekcí.

Očekává se, že většina makroekonomických projekcí zůstane beze změny, s možným snížením výhledu hospodářského růstu pro letošní rok na základě slabých údajů o PMI nebo omezeného růstu v některých ekonomikách

Očekává se, že inflace se ve druhé polovině roku 2025 vrátí k cíli a v roce 2026 klesne pod něj.

Podle tržních predikcí dojde v horizontu 12 měsíců ke snížení depozitní sazby na 2,5 % ze současné úrovně 3,75 % (výhled snížení na každém zasedání na konci čtvrtletí)

Naprostá většina členů ECB je více jestřábí, ale vzhledem ke slabým makroekonomickým údajům a poklesu růstu mezd, který zůstává z pohledu ECB klíčový, nelze vyloučit zmírnění komunikace



Inflace v eurozóně za srpen klesla na 2,2 %. Jádrová inflace zůstává mírně zvýšená na úrovni 2,8 %. Negociační růst mezd se poměrně výrazně snížil, což je z pohledu ECB důležitý ukazatel. Na druhé straně má ECB stále problém s inflací v sektoru služeb, která zůstává stabilně nad 4 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Velká část členů ECB zůstává jestřábí, takže šance na zrychlení tempa škrtů jsou spíše malé. Prostor pro další snižování samozřejmě existuje vzhledem ke stagnaci evropské ekonomiky. Zdroj: Bloomberg Finance LP Výnosy dluhopisů naznačují, že cílová sazba by se měla pohybovat kolem 2,25-2,5 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak bude reagovat trh?

Dnešní rozhodnutí je trhem plně započítáno. Účastníci trhu očekávají poměrně vyvážené sdělení Christine Lagardeové během konference, která začne ve 14:45. Lagardeová na posledních zasedáních zachovávala neutrální postoj a naznačovala, že rozhodnutí se budou přijímat od zasedání k zasedání. Zachování současného tónu by mělo euro podpořit vzhledem k pravděpodobnosti rychlejšího snižování sazeb ze strany Fedu než ze strany ECB, nicméně ekonomická situace v eurozóně zůstává slabší a trhy mohou tuto dynamiku vnímat jako ještě důležitější.

Jakékoli zmírnění komunikace ze strany ECB by však mohlo euro jednoznačně oslabit, protože by to mohlo naznačovat další snižování sazeb. To však v současné době není základní scénář. Zachování současného tónu a naznačení, že vzhledem k existujícím inflačním rizikům (prohlášení o inflaci ve službách nebo nedostatečném poklesu růstu mezd) není třeba sazby v brzké době snižovat, by mohlo euro posílit. V prvním scénáři bude možné prolomit podporu poblíž 1,10 a dále klesat směrem k podpoře na 1,0950. Na druhou stranu se zdá, že by se euro mělo zotavit a pár by mohl otestovat úroveň 1,1050, podpořen i očekávaným snížením sazeb Fedu a lepší náladou na globálních trzích po včerejší seanci na Wall Street. Vzhledem k vysokému umístění eura zůstává podpora investorů pro oživení významná.

Zdroj: xStation5