Evropský hospodářský růst by mohl kvůli clům klesnout až o 0,5 % (ECB)

„Obchodní třenice jsou škodlivé pro globální růst a blahobyt,“ prohlásila Christine Lagardeová v Bruselu.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) se během zasedání Evropského parlamentu zabývala obavami a nejistotami ohledně eskalující obchodní války mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Analýzy ECB naznačují, že hospodářský růst v eurozóně by se v reakci na 25% cla uvalená na evropské zboží dovážené do USA snížil o 0,3 %. Odvetná reakce EU by tuto ztrátu mohla prohloubit na 0,5 %.

Na druhé straně existují další obavy ohledně inflace. Podle Lagardeové je dezinflační proces na správné cestě a její celkové vyjádření naznačuje, že ECB přesouvá většinu své pozornosti na rizika slabého hospodářského růstu.

EUR/USD od včerejší tiskové konference předsedkyně Fedu postupně klesá pod 1,09. Zdroj: xStation5