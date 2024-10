Fed Collins a Bostic komentovali měnovou politiku USA🗽 EURUSD stále pod 1,10

Členové FOMC Susan Collins a Raphael Bostic včera komentovali měnovou politiku USA. Zde je vrchol z jejich projevů.

Collins

Údaje ukazují, že ekonomika je silná a odolná.

Restriktivní měnová politika pomohla zchladit inflaci.

Nezaměstnanost stále historicky nízká, růst pracovních míst solidní.

Jádrová inflace se zmírnila, ale stále je zvýšená.

Pro Fed je důležité zachovat zdravé podmínky na trhu práce.

Jsem si jistější, že inflace je na trvalé cestě k poklesu.

Bostic

Posuny v dodavatelských řetězcích znamenají, že se změní i struktury obchodních nákladů, čemuž bude muset Fed porozumět.

Hurikány Helene a Milton mohou mít v příštích třech až šesti měsících významné důsledky pro ekonomiku.

Firmy říkají, že spotřebitelé jsou mnohem citlivější na cenu, což omezuje jejich schopnost zvyšovat ceny.

Existuje riziko, že ekonomika je příliš silná a mohla by bránit rekalibraci politiky.

až laserově zaměřené na inflaci, ale trh práce je také významný.

Míra inflace je stále hodně nad 2 %.

Ekonomika se blíží cílům Fedu a přibližuje se.

Měsíční tvorba pracovních míst je vyšší než to, co je nutné k zohlednění růstu populace.

Trh práce se zpomalil, ale není pomalý ani slabý.

Celkový tón Collinse a Bostic poukazoval na silnou americkou ekonomiku, ale oba členové jsou si zcela jisti, že inflace je pod kontrolou Fedu, na cestě k 2% cíli, a to i přes stále silná data z amerického trhu práce. Riziko „příliš silné“ ekonomiky však přetrvává, ale pro finanční trhy to není žádné překvapení. EURUSD se stále obchoduje pod zónou odporu 1,10, ale pár se snaží odrazit poté, co dosáhl supportu 1,095, poblíž 61,8 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny, která začala v srpnu.

Zdroj: xStation5