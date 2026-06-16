🔥 Fed dnes rozhoduje! Inflace 4,2 % a nový šéf v první zkoušce.

- Fed dnes a zítra jedná o sazbách, rozhodnutí padne 17. června ve 20:30 SEČ
- Sazby zůstávají na 3,50 - 3,75 %, trhy s pravděpodobností přes 97 % nečekají změnu
- Májová inflace v USA na úrovni 4,2 % meziročně je tříletým maximem
- Warsh předsedá svému prvnímu zasedání Fedu a hned jde o čtvrtletní projekci s dot plotem
- Goldman Sachs a další posunuli prognózy snížení sazeb až na rok 2027
- Klíčová bude Warshova tisková konference - první veřejný test nového šéfa Fedu
- Fed dnes a zítra jedná o sazbách, rozhodnutí padne 17. června ve 20:30 SEČ
- Sazby zůstávají na 3,50 - 3,75 %, trhy s pravděpodobností přes 97 % nečekají změnu
- Májová inflace v USA na úrovni 4,2 % meziročně je tříletým maximem
- Warsh předsedá svému prvnímu zasedání Fedu a hned jde o čtvrtletní projekci s dot plotem
- Goldman Sachs a další posunuli prognózy snížení sazeb až na rok 2027
- Klíčová bude Warshova tisková konference - první veřejný test nového šéfa Fedu
Americká centrální banka stojí před jedním z nejsledovanějších zasedání roku. Federální výbor pro volný trh dnes a zítra jedná o úrokových sazbách, přičemž výsledek oznámí ve středu 17. června ve 20:30 našeho času. Zájem investorů přitom nesouvisí s očekávaným rozhodnutím o sazbách, ale s mužem, který se poprvé posadí do křesla šéfa Fedu.
Kevin Warsh, nový předseda americké centrální banky, převzal funkci 22. května poté, co ho Senát potvrdil těsným poměrem 54 ku 45. Jeho předchůdce Jerome Powell, který čelil opakovaným tlakům prezidenta Trumpa na snižování sazeb, odchází, ale zůstává členem rady. Warshův debut je sledován obzvláště pozorně, neboť červen je také čtvrtletním projekčním zasedáním, což znamená zveřejnění aktualizovaného dot plotu a nových ekonomických prognóz.
Samotné rozhodnutí o sazbách je z velké míry předem dané. Trhy oceňují pravděpodobnost ponechání sazeb beze změny na úrovni téměř 97 %. Referenční sazba zůstává v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, kde se drží od prosince loňského roku. Důvod je zřejmý. Májový index spotřebitelských cen v USA vzrostl meziročně o 4,2 procenta, což je tříleté maximum, a ceny výrobců stouply o 6,5 procenta. Inflační tlak pochází především z růstu cen energií v souvislosti s válkou v Íránu, což komplikuje jakékoli úvahy o uvolnění měnové politiky.
Přesto tržní pozornost míří jinam. Warsh během potvrzovacího procesu avizoval preferenci otevřenější debaty v rámci výboru. Duben ukázal, že FOMC je hluboce rozdělen. Hlasování skončilo poměrem 8 ku 4, což byl nejostřejší vnitřní spor od roku 1992. Ekonomové zároveň očekávají posun v komunikaci Fedu od mírného uvolňovacího sklonu k neutrálnímu postoji, což by mohlo definitivně pohřbít naděje na snižování sazeb v letošním roce. Goldman Sachs i další instituce přesunuly své prognózy prvního snížení až do roku 2027.
Samotné rozhodnutí o sazbách přitom trhy téměř nepovažují za překvapení. Skutečným testem Warshova debutu bude až tisková konference, na níž bude muset poprvé veřejně vysvětlit, jak vnímá inflaci, co si myslí o dalším vývoji sazeb a jak plánuje vést rozdělený výbor. Každé slovo bude pod lupou.
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