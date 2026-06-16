AUDUSD klesá po rozhodnutí RBA navzdory zachování jestřábího postoje ⚔️

Reserve Bank of Australia (RBA) ponechala základní sazbu beze změny na 4,35 %, čímž ukončila sérii tří po sobě jdoucích zvýšení sazeb a přistoupila k první pauze v letošním roce. Rozhodnutí bylo široce očekávané a jednomyslné, ale tón prohlášení zůstal jasně opatrný. RBA zdůraznila, že inflace je stále příliš vysoká, a varovala, že další zpřísnění měnové politiky zůstává možné, pokud cenové tlaky nepoleví.
Inflace zůstává hlavním problémem
RBA uvedla, že inflace ve druhé polovině roku 2025 viditelně zrychlila, částečně kvůli rostoucí poptávce a tlakům na straně nabídky v ekonomice. Přestože inflace CPI v dubnu klesla na 4,2 %, zůstává výrazně nad cílovým pásmem RBA ve výši 2–3 %. Také jádrová inflace zůstává zvýšená.
Mezi klíčová inflační rizika patří:
- Vyšší ceny paliv a energií, které se promítají do nákladů na dopravu, potraviny, stavební materiály a služby.
- Přenášení vyšších vstupních nákladů firem na spotřebitele.
- Trvale vysoká inflace v sektoru služeb.
- Mzdové tlaky, včetně nedávného zvýšení minimální mzdy a regulovaných platů.
- Nejistota ohledně tempa normalizace globálních dodávek ropy.
Hlavní obavou RBA je, že inflační šok tažený energiemi by se mohl v ekonomice zakořenit.
Zpomalující ekonomika dává RBA prostor k pauze
Hlavním argumentem pro ponechání sazeb beze změny byla slabší data o ekonomické aktivitě. Australská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla pouze o 0,3 % q/q, zatímco ve 4. čtvrtletí 2025 rostla o 0,9 %. Důvodem byly hlavně slabší spotřebitelské výdaje.
Domácnosti čelí rostoucímu tlaku kvůli vyšším splátkám hypoték, rostoucím životním nákladům a klesajícím úsporám.
Také trh práce začal ochlazovat. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, což je nejvyšší úroveň za několik let. RBA však uvedla, že širší ukazatele trhu práce zůstávají relativně odolné.
Zpomalení zároveň zatím není dostatečně výrazné na to, aby odůvodnilo změnu směru měnové politiky.
Výhled měnové politiky: pauza, ne obrat směrem k uvolňování
Vzkaz RBA je jasný: aktuální rozhodnutí představuje pauzu za účelem vyhodnocení nových dat, nikoli konec cyklu zpřísňování. Jinými slovy jde o klasickou jestřábí pauzu:
- Úrokové sazby zůstávají na 4,35 %.
- RBA chce vyhodnotit dopad předchozího zvyšování sazeb.
- Inflace zůstává příliš vysoká na to, aby bylo možné uvažovat o uvolnění politiky.
- Ceny ropy a energií zůstávají významným proinflačním rizikem.
- Další zvýšení sazeb zůstává možné, pokud se cenové tlaky ukážou jako přetrvávající.
Většina hlavních australských bank přesto očekává, že sazby zůstanou na 4,35 % a případné snížení přijde až v roce 2027. Nejvíce jestřábí zůstává Westpac, která letos očekává ještě dvě další zvýšení sazeb. To by základní sazbu posunulo na 4,85 %.
Reakce AUD
Australský dolar po rozhodnutí RBA oslabil, což naznačuje, že investoři vyhodnotili ponechání sazeb beze změny jako snížení krátkodobé pravděpodobnosti dalšího zvýšení. AUDUSD bezprostředně po oznámení klesl z úrovně okolo 0,7060 na 0,7050 a za den ztrácel přibližně 0,3 %.
Reakce byla relativně mírná, protože samotné rozhodnutí trh plně očekával. Pokles měny však ukazuje, že investoři přikládali větší váhu pauze a známkám ekonomického zpomalování než varováním RBA, že další zvýšení sazeb zůstává možné.
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