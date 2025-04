GOLD klesá o 0,5 % 📉

📌Zlato ztrácí dynamiku před zítřejším oznámením cel od Trumpa

Cena zlata dnes klesá o 0,53 % na úroveň 3 106 USD, a to v očekávání zítřejšího tzv. „Trumpova Dne osvobození.“ Podle Bílého domu prezident Trump již učinil rozhodnutí ohledně cel, zároveň však „bere tržní výkyvy vážně,“ což by mohlo naznačovat, že opatření nebudou tak přísná, jak se investoři obávají. Takový vývoj by mohl vyvinout tlak na zlato, které v posledních týdnech výrazně posílilo v důsledku rostoucích obav z extrémních celních zásahů. Ačkoliv výhled zůstává nejistý, trh se zlatem již může částečně započítávat možné zmírnění rizik – což je klíčové negativum pro býky na zlatě. Tento posun může přesunout pozornost investorů zpět směrem k americkému dolaru a akciím.

Komentář tiskové mluvčí Bílého domu, paní Leavittové:

Několik zemí již kontaktovalo USA ohledně cel

Prezident je vždy otevřený jednání

Izrael ruší cla na americké zboží

Odlvetná cla vstoupí v platnost okamžitě po oznámení

Cla na automobily i odvetná cla začnou platit 3. dubna

Prezident jedná se svým týmem pro obchod a cla, dolaďují detaily

Pokud vyrábíte v USA, nebudete platit žádná cla

Prezident plánuje historický krok, který má zlepšit konkurenceschopnost americké ekonomiky

GOLD (interval H1):

Cena zlata klesla pod EMA50, a ztratila téměř 40 USD z historického maxima poblíž 3 150 USD. V případě pokračující korekce by mohl být znovu otestován klíčový support v oblasti 3 000 USD, kde se zároveň nachází 38,2% Fibonacciho retracement a konsolidační pásmo z období 22.–26. března.

Zdroj: xStation5