Graf dne - Bitcoin (04.11.2024)

Od vrcholu 29. října na úrovni 73 600 USD ztratil Bitcoin již 6,60 % a od pátečního obchodování do víkendu se cena propadla ze 71 400 USD až na 67 600 USD v neděli v lokálním korytu. Dnes se cena snížila o 0,20 % a drží se kolem 68 600 USD.

Tento prudký pokles je důsledkem nadcházejících voleb v USA a výrazného poklesu sázkových kurzů favorizujících Trumpovo vítězství. Spekulanti vybírají zisky s blížícím se datem finálních voleb. V posledních týdnech jsme byli svědky značných zisků napříč různými aktivy, které odrážely velké šance na vítězství republikánského kandidáta. Sázkové trhy na vrcholu oceňovaly Trumpovo vítězství téměř 70% pravděpodobností, což vedlo k růstu akciových indexů, bitcoinu, dolaru i výnosů dluhopisů. Splasknutí této malé bubliny jsme zažili během předvolebního víkendu. Do zítřejších voleb zbývají už jen hodiny a očekává se, že volatilita na trzích se bude jen zvyšovat.

Výrazný pokles Bitcoinu o víkendu a značný výprodej dolaru na začátku dnešního dne jsou způsobeny snížením očekávání Trumpova vítězství, i když se v zásadě nic nezměnilo. Pokles trhu kryptoměn může také naznačovat podobný výprodej na začátku americké hotovostní seance později během dne. Kryptoměnový trh jednoznačně favorizuje vítězství republikánů. Volatilita by proto tento týden mohla zůstat zvýšená. Na druhou stranu z dlouhodobého hlediska by to nemělo mít zásadní dopad. Z neutrálního pohledu bylo navzdory počáteční skepsi podniknuto mnoho kroků k regulaci tohoto trhu, včetně zavedení produktů BTC a ETF během prezidentství Joea Bidena.

Technická analýza naznačuje, že nejkritičtější úrovní k udržení zůstává oblast pod 68 000 USD, kterou se podařilo udržet během víkendu.

Zdroj: xStation 5