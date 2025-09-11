Graf dne - Bitcoin (11.09.2025)

Bitcoin včera prorazil krátkodobou rezistenci kolem 113 000 USD a zároveň překonal 23,6% Fibonacciho retracement svého posledního významného impulsu směrem dolů. Tento pohyb následuje po proražení sestupné korekce ze začátku září, která negovala potenciální formaci dvojitého vrcholu nad úrovní 120 000 USD.
Jedním z hlavních motorů této rally je očekávání výraznějšího snížení úrokových sazeb ze strany Fedu, což by mohlo vést k oslabení dolaru. Přestože pár EURUSD nakonec ustoupil pod úroveň 1,1700, potenciál agresivnějšího snížení by mohl dolar zatížit. Včerejší údaje o inflaci PPI podpořily naděje na větší snížení a dnes ve 14:30 se dozvíme klíčové údaje o inflaci CPI. Zatímco se očekává, že inflace v důsledku cel vzroste na 2,9 % meziročně, nižší hodnota PPI může naznačovat menší tlak na růst, než se dříve předpokládalo.
Co dalšího by mohlo podpořit dynamiku bitcoinu?
- Příliv ETF: Ve středu 10. září zaznamenaly bitcoinové ETF příliv více než 750 milionů USD.
- Čistý příliv za září již překročil 1 miliardu USD, čímž se zvrátil odliv zaznamenaný v srpnu.
- Akumulace velryb: Údaje na řetězci odhalují „masivní“ akumulaci ze strany „velrybích“ investorů v srpnu, která dosáhla přibližně 3 miliard USD. Počet adres, které drží alespoň 100 BTC, dosáhl rekordních 19 130, čímž překonal předchozí maximum z roku 2017.
- Zmenšující se nabídka burzy: Dostupná nabídka bitcoinů na burzách se zmenšuje. Bitcoin nyní tvoří méně než 11 % kryptoměn na burzách, což je nejnižší úroveň od roku 2018. Přibližně 70 % celkové nabídky bitcoinů nezměnilo majitele již nejméně rok, což signalizuje hromadění ze strany dlouhodobých investorů.
- Přijetí ze strany podniků: Stále více firem se rozhoduje držet část svých aktiv v Bitcoinech. Podle údajů společnosti AInvest drží nyní korporace a spřízněné instituce (ETF, vlády atd.) 3,7 milionu BTC.
- Snížení pákového efektu: Podle údajů společnosti Glassnode se letos výrazně snížil pákový poměr používaný při obchodování s bitcoiny, což naznačuje posun od spekulací k dlouhodobé institucionální alokaci.
