Graf dne - Bitcoin (16.12.2024)

Bitcoin na začátku týdne obnovil svůj býčí trend a prorazil na nová historická maxima nad 106 000 USD. Přestože část zisků již byla vymazána v důsledku slabého sentimentu v Asii, a tedy i v Evropě, největší kryptoměna se drží nad úrovní 104 000 USD.

Pokud jde o nejoblíbenější kryptoměnu, čisté přítoky do spotových ETF zůstávají na vysokých úrovních, ačkoli pokud jde o Ethereum, páteční údaje optimismus nevzbuzovaly, a to kvůli pouze marginálním čistým přítokům. Tato korelace může ukazovat, že v této fázi cyklu je to Bitcoin, který si po celou dobu drží prvenství, pokud jde o zájem investorů.

Ethereum si zároveň připisuje 1,32 % a usazuje se v oblasti 4 000 dolarů. Ostatní kryptoměny z větší části ztrácejí na hodnotě.

Čistý příliv si udržuje stabilní vzestupnou dynamiku. Zdroj: XTB

Ethereum naopak na konci minulého týdne tolik investorů nezaujalo. Zdroj: XTB

Bitcoin pokořil nové historické úrovně a potvrzuje tak střednědobý růstový trend, jehož hlavní zónou podpory je nyní oblast 95 000 USD Zdroj: xStation