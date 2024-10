Graf dne - Bitcoin (18.09.2024)

Nadcházející rozhodnutí Federálního výboru pro volný trh (FOMC) může mít na cenu bitcoinu významný dopad. Vzhledem k tomu, že trh odhaduje 67% pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bazických bodů, což je o 35 % více než před týdnem, jsou očekávání výrazné změny politiky vysoká.

Bitcoinu se po snížení sazeb Fedu historicky dařilo, jak bylo vidět po snížení v březnu 2020. Současná situace však představuje jedinečnou výzvu. Bitcoin ustoupil z nedávných maxim na úrovni 60 660 USD na úroveň kolem 58 000 USD, což odráží nejistotu na trhu. Snížení o 25 bazických bodů by mohlo být považováno za uvážlivý přístup, který by mohl Bitcoin stabilizovat. Snížení o 50 bazických bodů by však mohlo být interpretováno jako projev ekonomických obav, což by mohlo mít negativní dopad na riziková aktiva, jako je Bitcoin, nebo poskytnout vyšší růst na základě nižších nákladů na kapitál.

Září je pro Bitcoin historicky sezónně slabým měsícem s průměrným měsíčním výnosem -2 %. Říjen je však historicky jedním z nejlepších měsíců, což by se mohlo dobře spojit s potenciálním zmírněním měnové politiky.

Investoři by se měli připravit na zvýšenou volatilitu v souvislosti s oznámením FOMC a následnou tiskovou konferencí. Výhledové pokyny Fedu a aktualizovaný dot plot budou mít zásadní význam pro utváření tržního sentimentu nad rámec bezprostředního rozhodnutí o sazbách.

Bitcoin (D1 interval)

Cena bitcoinu včera překonala 50denní SMA a dnes zůstává nad touto úrovní. Jako podpora aktuálně působí úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Pro býky by překonání 100denního SMA na úrovni 61 237 USD představovalo dobrou příležitost k otestování úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu. Nad touto úrovní existuje potenciál k opětovnému otestování 200denního SMA. Jasná býčí divergence začala před dvěma týdny. Index RSI se nyní nachází v neutrální oblasti, což v kombinaci s pozitivní cenovou akcí stále nabízí potenciál k růstu. MACD rovněž diverguje pozitivně. Kromě toho konvergence DI+ a DI- obvykle signalizuje potenciální obrat trendu.

Zdroj: xStation