Graf dne - DE40 (05.09.2024)

DAX po dosažení rekordních hodnot prudce korigoval. Navzdory riziku recese růst společnosti SAP založený na umělé inteligenci výrazně podpořil index, což ostře kontrastuje s poklesem hlavních akcií automobilového průmyslu.

DAX, hlavní německý akciový index, nedávno dosáhl nových rekordních hodnot a vzdoroval tak rostoucím ekonomickým problémům, které by podle mnohých ekonomů mohly do konce současného čtvrtletí uvrhnout zemi do technické recese. Tento pozoruhodný výkon trhu ostře kontrastuje s poklesem, který byl zaznamenán mezi německými automobilovými akciemi - žádná z nich letos zatím nevykázala kladný výnos. Po výprodeji technologických akcií v USA poté, co společnost Nvidia ztratila během týdne 10 % své hodnoty, je nyní o více než 2 % níže.

Rozhodujícím faktorem vynikající výkonnosti indexu DAX je mimořádný růst SAP, přední německé softwarové a technologické společnosti. Společnost SAP stojí v čele expanze poháněné umělou inteligencí a její akcie od počátku roku vzrostly o 42 %, po 45% růstu v roce 2023. Více než třetinu letošních zisků indexu DAX lze přičíst právě výkonnosti společnosti SAP.

Hospodářské potíže Německa přetrvávají

Odolnost indexu DAX je v ostrém kontrastu se stále chmurnějšími hospodářskými vyhlídkami Německa. HDP země se ve druhém čtvrtletí 2024 snížil o 0,1 % a zaostal tak za 0,3% růstem eurozóny ve stejném období. Zpracovatelský průmysl, který je historicky pilířem německé ekonomiky, se zmítá ve strukturální recesi. Globální index nákupních manažerů (PMI) agentury S&P pro Německo se v srpnu dále propadl a dosáhl pětiměsíčního minima, čímž se prodloužil pokles, který trvá od poloviny roku 2022.

Index podnikatelského klimatu ifo v srpnu klesl na 86,6 bodu z červencových 87 bodů, což znamenalo nové pětiměsíční minimum. Navzdory těmto problémům je úspěch společnosti SAP, podpořený silným růstem příjmů z cloudu a strategickým využitím generativní umělé inteligence, nadále hnací silou indexu DAX, což zdůrazňuje rozdíl mezi širšími hospodářskými problémy a úspěchem německého technologického sektoru.

DE40 (D1 interval)

Německý DAX po dosažení svého historického maxima ztratil více než 2 % své hodnoty a nyní se snaží část ztrát získat zpět. Nachází se poblíž rezistence na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu a nedaleko od 100 SMA na úrovni 18 452. Ukazatel RSI se ochladil a nachází se v horní části neutrální zóny. MACD i ADX směřují k medvědí divergenci, což by mohlo stát za pozornost. Pokud býci znovu získají sílu, rezistence se nachází na týdenním maximu z května letošního roku na úrovni 18 896.

Zdroj: xStation 5