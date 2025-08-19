Graf dne: DE40 (19.08.2025)

Po včerejších jednáních v Bílém domě je stále jasnější, že břemeno financování podpory Ukrajiny se přesune na Evropu, ale obranné zakázky budou z velké části směřovat k americkým zbrojním firmám. Donedávna se věřilo, že evropský obranný sektor se stane hnací silou místních burz, přiláká kapitál a podpoří průmyslový rozvoj. Ukazuje se však, že role Evropy se omezí hlavně na poskytování finančních prostředků, nikoli na účast na velkovýrobě. V důsledku toho nyní akcie evropských zbrojních společností prudce klesají, což signalizuje zklamání investorů z jejich dřívějších očekávání. To tlumí relativně dobrou náladu, kterou jsme zaznamenali v jiných segmentech akciového trhu.
Reakce na včerejší jednání/diskuse v Bílém domě je nejviditelnější v obranném sektoru. Dnes tento sektor zjevně ztrácí půdu pod nohama poté, co ukrajinský prezident oznámil, že Ukrajina chce z peněz Evropské unie nakoupit zbraně v hodnotě 100 miliard dolarů od amerického obranného sektoru. Tato informace se nelíbila akcionářům evropských konkurentů. Akcie německé společnosti Rheinmetall dnes klesly téměř o 4 %. Zdroj: xStation
Navzdory tomu si německý index DE40 udržuje stabilní vzestupný trend. Nejdůležitějšími zónami podpory zůstávají 50denní a 100denní exponenciální klouzavé průměry, které v minulosti často fungovaly jako rezistence pro prodejce na trhu. Na druhé straně historické maximum téměř 24 735 bodů zůstává klíčovou úrovní rezistence. Zdroj: xStation
