Oracle dnes zveřejní výsledky, investoři sledují zejména AI 🧑‍💻

Oracle dnes zveřejní výsledky po uzavření trhu
Analytici očekávají zisk 1,70 USD na akcii (+16 % meziročně)
Tržby by měly vzrůst o 14 % na 16,9 miliardy USD
Akcie Oraclu se obchodují více než 50 % pod svými maximy
Společnost Oracle dnes zveřejní výsledky po uzavření trhu. Investoři budou sledovat především vývoj v oblasti umělé inteligence, do které firma v posledních letech masivně investuje. V posledních měsících se však společnost zaměřená na cloudový a databázový software dostala pod silný tlak poté, co zveřejnila slabší výsledky. Celkově se firmě v poslední době nedaří překonávat očekávání trhu. Akcie společnosti navíc od zářijového maxima klesly o více než 50 %, což odráží obavy investorů z vysokých investic a nejistoty ohledně jejich návratnosti.
Analytici celkově očekávají, že Oracle vykáže upravený zisk 1,70 USD na akcii, což by představovalo meziroční růst o 16 %. Tržby za čtvrtletí by měly podle konsenzu analytiků vzrůst o 14 % na 16,9 miliardy USD. Pozornost Wall Street se bude pravděpodobně soustředit také na tempo růstu služby Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Konsenzus analytiků počítá s růstem OCI přibližně o 86 %, což by znamenalo výrazné zrychlení oproti 68% růstu v minulém čtvrtletí.
Pozornost investorů přitahuje také ukazatel remaining performance obligations (RPO), který představuje budoucí smluvně zajištěné příjmy. Ten v minulém čtvrtletí vzrostl o 438 % na 523 miliard USD, čímž překonal průměrný odhad analytiků ve výši 501,8 miliardy USD. Tento ukazatel sice signalizuje silný růstový potenciál, investoři se však obávají, jak rychle se tyto kontrakty promění ve skutečné tržby, zvláště při současných vysokých investicích. Dalším sledovaným tématem jsou také hotovostní pozice společnosti a rostoucí zadlužení.
Oracle také nedávno oznámil, že plánuje propustit až 30 tisíc zaměstnanců, aby uvolnil prostředky na masivní expanzi datových center zaměřených na umělou inteligenci. Analytici mezitím upravují své cílové ceny. Banka Barclays před zveřejněním výsledků snížila cílovou cenu akcií Oracle z 310 na 230 USD. Podobně také Citigroup snížila cílovou cenu akcií z 370 na 310 USD. Podle Citi se kapitálové výdaje společnosti pravděpodobně dále zvýší po nedávném získání nového dluhu a kapitálu, což by mohlo zmírnit obavy z financování expanze. Banka odhaduje, že kapitálové výdaje Oracle by ve fiskálních letech 2026 a 2027 mohly přesáhnout 50 miliard dolarů.
Graf ORCL.US (H4)
Zdroj: xStation05
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Amazon: Začátek konce AI snů?
BlackRock má problém, ale nejde o krizi
Meta odkládá AI model „Avocado“ minimálně na květen kvůli výkonu ⏳
