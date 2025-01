Graf dne - GBPUSD (17.01.2025)

Sterling čelí novému tlaku, protože neuspokojivé údaje o maloobchodních tržbách ve Spojeném království posilují obavy z hospodářské stagnace a vyvolávají zvýšené spekulace o dřívějším snížení úrokových sazeb Bank of England v souvislosti se známkami přetrvávající ekonomické slabosti. Libra během dnešní obchodní seance klesla na 1,2166 USD, což představuje výrazný pokles o 0,6 %, protože účastníci trhu zpracovávají důsledky nejnovějších ekonomických údajů.

Klíčové tržní statistiky

Britská libra zaznamenala výraznou volatilitu a během dnešní seance se obchodovala v rozmezí 1,2166 až 1,2250 USD. Očekávání trhu se upevnila kolem tří potenciálních snížení úrokových sazeb Bank of England o 25 bazických bodů v tomto roce, zatímco maloobchodní tržby ve Spojeném království zaznamenaly v prosinci výrazný pokles. Výnosy dvouletých zlaťáků se také posunuly níže a nyní se obchodují pod otevírací úrovní pro rok 2025, což odráží rostoucí ekonomické obavy.

Dopad na maloobchodní tržby

Prosincové údaje o maloobchodních tržbách odhalily znepokojivý obraz spotřebitelských výdajů ve Spojeném království, přičemž obzvláště slabý byl zaznamenán v potravinářském sektoru, kde tržby klesly na nejnižší úroveň od roku 2013. Širší maloobchodní prostředí vykazuje značné napětí, přičemž celkový objem maloobchodních tržeb se ve čtvrtém čtvrtletí snížil o 0,8 %. Tato neočekávaná slabost v tradičně silném prázdninovém období účastníky trhu obzvláště znepokojila, protože naznačuje základní křehkost spotřebitelské důvěry navzdory nedávnému zmírnění inflačních tlaků.

Výhled politiky BOE

Očekávání měnové politiky Bank of England se po zveřejnění slabých maloobchodních údajů výrazně změnila. Účastníci trhu nyní aktivně počítají se třemi sníženími sazeb o čtvrt procentního bodu pro rok 2025, přičemž celková očekávání snížení sazeb pro tento rok dosahují 66,7 bazických bodů. Rostoucí obavy ze stagnace ekonomiky vedly ke zrychlení očekávání snižování sazeb a mnoho pozorovatelů trhu nyní předpokládá, že centrální banka bude možná muset zahájit cyklus uvolňování dříve, než se dříve předpokládalo.

Implikované snížení sazeb ve Spojeném království. Zdroj: Bloomberg

Postavení na trhu a rizikové faktory

Nedávná analýza společnosti Morgan Stanley naznačuje potenciální oslabení amerického dolaru, ačkoli libra šterlinků čelí významným domácím problémům, které by mohly omezit jakékoli zisky z širokého oslabení dolaru. Institucionální investoři zvýšili své krátké pozice ve sterlingu, zatímco údaje z průzkumu naznačují rozšířená očekávání poklesu páru GBP/USD do června 2025 na úroveň 1,15-1,20 USD. Na opčním trhu se zvýšila poptávka po ochraně proti poklesu, což odráží zvýšené obavy o vyhlídky libry šterlinků. Klíčovým faktorem, který by mohl ovlivnit výkonnost libry šterlinků v nadcházejících měsících, zůstává stabilita britského trhu se zlaťáky.

GBPUSD (D1 Interval)

Měnový pár GBPUSD se blíží úrovním, které byly naposledy zaznamenány na konci října, což následně vedlo k odrazu a posílení libry šterlinků. Medvědi se pravděpodobně pokusí prorazit pod zónu podpory mezi 1,2139 a 1,2108. Býci se naopak zaměří na dubnové minimum na úrovni 1,235, které slouží jako první rezistence. Index RSI prolomil svou býčí divergenci a blíží se k přeprodané zóně, což potenciálně signalizuje pokračující medvědí tlak, podobný jeho konsolidační fázi pozorované v polovině září. MACD je mezitím na pokraji býčího crossoveru, ale zůstává v záporném teritoriu, což naznačuje opatrnost při jakémkoli vzestupném impulsu. Zdroj: xStation