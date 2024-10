Graf dne: JP225 (25.10.2024)

Blíží se japonské volby, které by mohly zvýšit volatilitu jenu a japonských akcií, protože vládnoucí Liberálnědemokratická strana (LDP) by měla poprvé od roku 2009 ztratit většinu v dolní komoře parlamentu. Volby 27. října přicházejí po bouřlivém období, kdy nominace Ishiby a rétorika kolem zvyšování úrokových sazeb Bank of Japan rozkolísaly kurz jenu a poslaly akcie dolů. Pokud koalice ztratí většinu a vytvoří menšinovou vládu, bude Išibova administrativa značně oslabena, což by mohlo přímo narušit nedávné relativně holubičí komentáře tohoto politika k japonské měnové politice. Na druhou stranu to neznamená, že by se ostatní politici výrazněji odchýlili od současného Ishibova postoje.

V případě změny vlády není jasné, která strana se ujme vedení měnové politiky, protože půjde o koaliční vládu. Teoreticky trh nemá rád změny u moci, ale zároveň je těžké říci, co by se mohlo stát s jenem po případné porážce LDP. Bank of Japan je samozřejmě nezávislá banka, ale již několik let existuje určitý vliv úřadů na její rozhodování, který v posledních letech poměrně výrazně vzrostl.

V tuto chvíli je těžké říci, jaký konečný dopad budou mít volby na jen a společnosti zařazené do indexu Nikkei. Jedno je však jisté, několik příštích seancí může přinést skokový nárůst volatility na těchto instrumentech, což naznačuje i volatilita implikovaná opcemi na pár USDJPY, která dosáhla nejvyšších hodnot od září letošního roku.

Index Nikkei reprezentovaný indexem JP225 se v současné době obchoduje ve spodní hraniční struktuře růstového kanálu, který je na indexu pozorován od srpna letošního roku. Zdá se, že volby rozhodnou o tom, zda JP225 prodlouží všeobecnou růstovou vlnu, nebo se pod tuto strukturu dostane a růstový trend přeruší. Stojí za to pozorně sledovat, jak bude trh reagovat na víkendové volby v Japonsku. Zdroj: xStation