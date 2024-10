Graf dne: JP225 (28.10.2024)

Japonský index Nikkei (JP225) posiluje o 2,9 %, zatímco japonský jen vůči dolaru ztrácí 0,26 % poté, co japonská vládnoucí koalice poprvé po 15 letech ztratila většinu. V důsledku toho může vzniknout dojem, že normalizace měnové politiky bude pod tlakem politické nejistoty probíhat pomaleji.

Podle odhadů by Liberálnědemokratická strana (LDP) premiéra Šigerua mohla v důsledku nedělního hlasování skončit se 154 až 219 křesly ve 475členné sněmovně, což znamená, že nezíská samostatnou většinu 233 křesel. Navíc koaliční partner LDP, strana Komeito, rovněž nedosáhla potřebného počtu křesel pro sestavení společné vlády.

V důsledku toho je velmi pravděpodobné, že LDP a Komeito spojí své síly s jednou nebo dvěma menšími stranami, aby dosáhly 233 křesel potřebných k vládnutí.

Co to všechno znamená pro trhy? Nyní se zdá, že BoJ bude chtít zjistit, jak rychle opadne politická nejistota po vytvoření koaliční většiny. V opačném případě by BOJ možná musela odložit další zvyšování úrokových sazeb až na příští rok.

Index JP225 dnes posiluje o 2,9 % a prorazil nad 50- a 100denní exponenciální klouzavé průměry, což potvrzuje odraz od spodní hranice růstového kanálu na tomto instrumentu. Zdroj: xStation