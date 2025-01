Graf dne - NATGAS (31.12.2024)

Futures na zemní plyn zažívají zvýšenou volatilitu, protože předpovědi počasí signalizují výrazný posun směrem k nižším teplotám, což vede k výrazným cenovým pohybům v souvislosti s obavami o dodávky a měnícími se obchodními pozicemi. Po včerejší působivé rally je dnes cena o něco nižší.

Hlavní statistiky trhu:

Aktuální cena: 3,82 USD (-3 %)

Nejvyšší hodnota seance: 4,201 USD (52týdenní maximum)

Předchozí seance: +15%

Výkonnost od začátku roku: +58%

Dynamika počasí

Aktualizované předpovědi společností The Weather Co. a Atmospheric G2 předpokládají v lednu podprůměrné teploty na východě Spojených států od Floridy po Maine. Vrchol chladného období se očekává v polovině měsíce, přičemž AccuWeather varuje před možným „značným sněžením a náledím“. To znamená výrazný odklon od relativně mírného podzimu a začátku zimy.

Meteorologové očekávají výrazné ochlazení na východním pobřeží s pravděpodobností blížící se 95 %. Očekává se, že tyto podnormální teploty přetrvají nejméně do poloviny února. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Dodavatelská a výrobní rizika

Analytici z odvětví, včetně Johna Kilduffa ze společnosti Again Capital, varují před možným „zamrznutím“, které by mohlo narušit tok těžby zemního plynu, zejména v oblasti Marcellus Shale. Tato hrozba přichází v době, kdy se úroveň skladování normalizovala na pouhých 5 % nad pětiletým průměrem, což je výrazně méně než 40 % přebytek zaznamenaný minulou zimu.

Obchodování a nálada na trhu

Fondy algoritmického obchodování přešly z plochých do čistých dlouhých pozic, což odráží rostoucí býčí náladu. Nedávný nárůst únorového kontraktu znamenal největší denní zisk od jeho založení v roce 2012, což poukazuje na citlivost trhu na očekávání poptávky ovlivněné počasím.

Výhled vývozu LNG

Další tlak na poptávku vyplývá z rozšiřování exportní kapacity LNG, kdy zařízení Cheniere Energy v Corpus Christi a Venture Global v Plaquemines zahajují provoz. To přichází v době, kdy celosvětový vývoz LNG zaznamenal nejpomalejší růst od roku 2015, což může podpořit ceny v napjatých tržních podmínkách.

NATGAS (Interval D1)

Cena komodity se v současnosti obchoduje nad úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Index RSI se po přiblížení k překoupeným úrovním ochlazuje, což je vzorec, který v minulosti předcházel potenciálnímu pohybu vzhůru. MACD indikuje silnou býčí divergenci, což posiluje možnost pokračování býčího momentu.

Třicetidenní EMA se nachází nad úrovní 23,6 % Fibonacciho retracementu, což býkům nabízí silnou podpůrnou zónu. Pro medvědy by tato úroveň mohla působit jako významný cíl a v případě prolomení signalizovat potenciální posun. Zdroj: xStation