Graf dne - OIL.WTI (21.03.2025)

Ceny ropy v pátek mírně klesly a zaznamenaly druhý týden růstu v řadě, protože nové americké sankce vůči Íránu a nové plány OPEC+ na snížení těžby podpořily očekávání omezení nabídky. Ropa Brent klesla o 0,17 % na 71,59 USD za barel, zatímco WTI se snížila o 0,42 % na 68,20 USD, přičemž oba benchmarky jsou na cestě k největšímu týdennímu růstu od začátku ledna 2025.

USA stupňují sankce vůči Íránu

V rámci významného posunu v politice oznámilo americké ministerstvo financí ve čtvrtek čtvrté kolo sankcí souvisejících s Íránem, které se poprvé zaměřilo na nezávislou čínskou rafinerii, mimo jiné na subjekty zapojené do přepravy íránské ropy do Číny. Analytici společnosti RBC Capital Markets to označili za „jasnou eskalaci sankční politiky“ a poznamenali, že „ačkoli fyzické důsledky jsou minimální, považujeme za rozumné, že riziková prémie je zde brána vážněji“.

Plány OPEC+ na dodržování předpisů posilují ceny

Ropa získala další podporu díky novému kompenzačnímu mechanismu OPEC+, který byl oznámen ve čtvrtek a který požaduje, aby sedm členů dále snížilo těžbu a vyrovnalo tak překročení dohodnutých úrovní produkce. Plán by představoval měsíční snížení v rozmezí 189 000 až 435 000 barelů denně, a to až do června 2026.

Geopolitické napětí dodává podporu

Napětí na Blízkém východě nadále podporuje ceny ropy, když Hamás po třech dnech izraelských útoků na Gazu vypálil rakety na Tel Aviv. „Vyhlídka na prodloužení americké kampaně proti Hútíům v kombinaci s obnovenou izraelskou ofenzívou v Gaze vrací ropu do centra pozornosti,“ poznamenal Chris Beauchamp z IG.

Pohled analytiků

Navzdory těmto pozitivním faktorům zůstávají analytici opatrní, pokud jde o schopnost OPEC+ účinně zavést kompenzační mechanismus. „Skupina sice sdílí plán kompenzačních škrtů, ale to rozhodně neznamená, že se jím členové budou řídit. Hrstka členů trvale těží nad svou cílovou úroveň produkce,“ poznamenali analytici ING a zdůraznili, že od zavedení mechanismu před pěti lety měl kartel s jeho dodržováním jen malé úspěchy.

Týdenní růst ropy přichází na pozadí politického vývoje v USA, kde se ve středu setkali energetičtí manažeři s prezidentem Trumpem, aby diskutovali o urychlení povolování, nikoliv o poklesu cen ropy, které od návratu Trumpa do Bílého domu klesly ze 75,89 USD na 67,16 USD.

OIL.WTI (D1 Interval)

Cena OIL.WTI se blíží k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu, která dříve během klesajícího trendu fungovala jako support. Býci se zaměří na rezistenci kolem úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu, zatímco medvědi budou usilovat o opětovné otestování listopadových minim. Index RSI vytváří býčí divergenci s rezistencí kolem úrovně 51. MACD je mezitím na cestě k vytvoření vyššího maxima po býčím crossoveru.