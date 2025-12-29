Graf dne: Platina (29.12.2025)

Platina po dosažení historického maxima 2 472 USD klesá o 5 % v rámci plošného výprodeje drahých kovů.
Po proražení historického maxima na úrovni 2 472 USD se platina prudce posunula do defenzivního pásma. Pokles našel podporu na úrovni 23,6 % Fibonacci retracement a aktuálně se obchoduje zhruba kolem závěru z 23. prosince. Zdroj: xStation5
Od začátku prosince do dnešní poloviny asijské seance vzrostly futures na platinu o rekordních 50 %. Indikátor RSI se už na začátku poslední strmé rally pohyboval blízko překoupeného pásma (70<), když ceny testovaly tehdejší ATH poblíž 1 700 USD (žlutá zóna). Obavy z nadhodnocení však nebránily další euforii. Růst platiny byl zpočátku tažen širokým růstovým sentimentem na drahých kovech, podpořeným očekáváním dalšího uvolňování měnové politiky. Nižší úrokové sazby by zvýšily likviditu na trhu, podpořily celkovou poptávku a snížily náklady obětované příležitosti držby komodit ve srovnání s úročenými vklady či dluhopisy. V případě platiny hrály klíčovou roli také nedostatky na straně nabídky, na které upozorňovala silná průmyslová poptávka (zejména po automobilových katalyzátorech) a šperkařství.
Očekává se, že chronický deficit platiny v roce 2026 poleví. Zdroj: World Platinum Investment Council, Q3 2025 Report
Bezpečný přístav však na konci roku nedokázal drahé kovy podpořit. Přestože jednání Trumpa se Zelenským nepřinesla na papíře žádné konkrétní mírové průlomy, nadějné narativy o tom, že se „válka blíží ke konci“ a že existuje „90% shoda na mírovém plánu“, stačily investorům jako důvod k realizaci zisků na překoupených trzích. Spolu s platinou klesly také zlato (-1,4 %), stříbro (-4 %) a palladium (-12 %).
Výprodej drahých kovů dále podpořila stabilizace očekávání ohledně lednového kroku Fedu (swapové trhy nacení zhruba 80% pravděpodobnost, že sazby zůstanou beze změny) a opatrnost před zítřejším zveřejněním minutes z FOMC. Platina však čelí nabídkovým tlakům, které by se po letech deficitů měly v roce 2026 normalizovat. Listopadový report WPIC upozornil na mírně nižší průmyslovou spotřebu v klíčových sektorech (katalyzátory a šperkařství) a výraznější poklesy palladia mohou navíc povzbudit výrobce k nahrazování platiny levnější alternativou.
